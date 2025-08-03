Катамаран в воздухе, автобус в реке: что происходит на юге России

Непогода в России

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После серии природных катаклизмов на Камчатке , в том числе землетрясения и цунами, сильная непогода охватила Краснодарский край РФ. В регионе зафиксированы паводки, смерчи, подтопление населенных пунктов и проблемы с транспортом.

Об этом сообщают российские СМИ.

В поселке Агой в Туапсинском районе смерч вышел на берег, повредил пляжную инфраструктуру и снес упавший на людей катамаран. По предварительным данным, информации о жертвах не поступало.

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Из-за ухудшения погодных условий из детских лагерей в районе началась эвакуация, о чем заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В Лермонтове ливни повлекли за собой подъем уровня воды в горных реках. В результате схода селевых потоков был снесен мост, оставив несколько сотен человек отрезанными от транспортного сообщения. В районе реки Дефань подтоплены по меньшей мере три населенных пункта. Туристов эвакуировали на лодках.

Также сообщается об аварии на фоне непогоды - в Туапсинском районе перевернулся автобус с 25 пассажирами. Все были эвакуированы.

Синоптики предупреждают о дальнейшем ухудшении ситуации - ожидаются ливни, грозы, град и сильный ветер с порывами до 25 м/с. В прибрежной зоне сохраняется угроза новых смерчей.

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Из-за селевых потоков частично перекрыта трасса М-4 "Дон" в направлении Джубги, также повреждены несколько дорог в регионе.

Напомним, 30 июля на Камчатке произошло мощное землетрясение магнитудой 8,8. Он вызвал цунами. Для Японии, Китая, Филиппин и других стран объявлено предупреждение.

Толчки были зафиксированы на глубине 18 км в акватории Тихого океана - в 126 км от Петропавловска-Камчатского.