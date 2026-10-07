"Катание" украинцев на черепахах закончилось приговором: как в Омане наказали туристов

Украинцы Ольга и Вадим верхи на черепахах в Омане / © скриншот с видео

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Двое граждан Украины были оштрафованы и приговорены к заключению в Омане за издевательство над черепахами. Свои незаконные развлечения туристы сняли на камеру и выложили в соцсети, чем нарушили местные законы.

Об этом сообщает Times of Oman.

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Суд первой инстанции в Суре (уголовная коллегия) признал украинцев Вадима и Елену виновными в беспокойстве морских черепах во время гнездования на территории заповедника Рас-эль-Хадд. Также суд признал их виновными в публикации контента, который расценили как причиняющий вред общественному порядку.

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Как установило следствие, Вадим и Елена во время пребывания в заповеднике приближались к большим черепам, касались их и забирались им на спины. Кроме того, туристы брали в руки маленьких черепах, которые передвигались по пляжам.

Наказание для украинцев за издевательство над черепахами

За нарушение законодательства об охране дикой природы каждого из украинцев оштрафовали на 100 оманских риалов. Кроме этого, суд назначил им по одному месяцу заключения за использование информационных технологий для создания и распространения контента, наносящего вред общественному порядку.

В ходе расследования выяснилось, что обвиняемые записывали свои действия на видео, после чего опубликовали запись в Instagram-аккаунте Вадима.

Суд объединил назначенные наказания, однако приостановил исполнение тюремного приговора. Также суд обязал обнародовать решение. После завершения расследования обвиняемых передали в компетентный суд.

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Украинцы Ольга и Вадим верхом на черепахах в Омане / © скриншот с видео

На решение суда относительно украинцев отреагировал итальянский природоохранный и научно-популярный проект Biologicamente. На своей странице в Facebook авторы подвергли критике назначенное наказание.

«Двое туристов заплатят по 100 оманских риалов каждый (231,94 евро). Кроме того, их приговорили к одному месяцу заключения, однако… исполнение этого наказания приостановлено. Вот и все. Сумма действительно смешная, я знаю. Более того, по моему мнению, это потенциально может посылать вредный сигнал: "А, ну хорошо, то есть если я сяду на морскую черепаху и буду издеваться над ней, то рискую только потерять около 200 евро и, возможно, получить месяц заключения? Да и все равно!"» — говорится в заявлении.

В Biologicamente считают, что такой размер штрафа не может быть достаточной сдерживающей мерой. По их мнению, подобное наказание может умалять серьезность последствий такого поведения и создавать риск его подражания другими людьми.

Напомним, в конце сентября в Омане разгорелся скандал из-за украинских туристов, которые ради фото сели на редкую морскую черепаху во время откладывания яйца и трогали детенышей черепах. Охранники природы и зоозащитники резко осудили такие действия. Оманское управление по охране окружающей среды заявило о принятии юридических мер против нарушителей в заповеднике Рас-эль-Хадд, а в соцсетях распространялась информация об их возможном задержании в аэропорту. Впоследствии мужчина опубликовал видео с извинениями, признав свою ошибку.

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