Катапультировало на 12 метров в небо: мужчина выжил во время шторма, убившего более 100 человек

В результате непогоды в Индии погибло более 100 человек / © Associated Press

Реклама

В Индии , в штате Уттар-Прадеш безумный шторм едва не стоил жизни местному жителю Нанхе Мии. Мужчину буквально катапультировало в небо после того, как ураганный ветер сорвал крышу, которую он отчаянно пытался удержать.

Об этом невероятном инциденте, произошедшем в селе Бамиана вблизи местного полицейского отделения, сообщает MSN.

Полет на металлической крыше и спасение

Как отмечается в сообщениях, получивших огласку в социальных сетях, Нанхе Мия пытался удержать жестяную крышу во время внезапной бури. Когда мощный порыв ветра внезапно снес конструкцию, мужчина, схватившийся за привязанную к крыше веревку, взлетел в воздух, после чего свалился на землю.

Реклама

Общаясь с журналистами из больничной койки, Мия рассказал подробности своего полета: «Это было на высоте около 9-12 метров. Я даже не знаю, где именно упал. Улетел как минимум на 15 метров».

По словам потерпевшего, он крепко сжимал веревку, надеясь, что она поможет ему удержаться на земле, но трос не выдержал бешеного натиска стихии. Несмотря на ужасное падение, мужчина чудом выжил, однако получил серьезные травмы и был госпитализирован.

Смертельные последствия шторма в Уттаре-Прадеш

Этот случай произошел на фоне масштабной природной беды. Жестокий шторм с проливным дождем и градом пронесся по самым густонаселенным штатам Индии, сея смерть и разрушение.

По данным властей, стихия травмировала по меньшей мере 59 человек, разрушила 87 домов и убила более ста голов домашнего скота. Представитель офиса комиссара по вопросам помощи штата Кришикеш Бхаскар Яшод подтвердил, что по меньшей мере 104 человека погибли в более чем десятке районов. Больше всего от удара стихии пострадал округ вокруг индуистского паломнического города Праяградж. Большинство людей погибли из-за свергнутых деревьев и обрушения стен домов.

Реклама

Паника и ликвидация разрушений

Местные жители описывают апокалиптические сцены. По словам очевидцев из индустриального городка Обра, небо почернело на пол часа, а шквальный ветер поднимал в воздух рекламные щиты и густую угольную пыль, разбрасывая их вокруг. Сваленные с корнями деревья раздавили автомобили, а придорожные торговые киоски были полностью снесены стихией.

Главный министр штата Йоги Адитьянатх уже поручил местным чиновникам немедленно оказать помощь всем выжившим и обеспечить выплату финансовых компенсаций семьям пострадавших в течение 24 часов. В настоящее время во всех пораженных районах развернута работа экстренных служб, которые разбирают завалы и пытаются восстановить поврежденную инфраструктуру и линии электропередач.

Напомним, в феврале мощный шторм накрыл Францию . В результате непогоды было обесточено около миллиона жилищ, есть погибший и пострадавшие.

Новости партнеров