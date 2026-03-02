- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 273
- Время на прочтение
- 2 мин
Катар исчерпывает запасы ракет Patriot: как это повлияет на Украину
По информации Bloomberg, Катару хватит ракет-перехватчиков ПВО примерно на 4 дня.
Катару хватит ракет-перехватчиков ПВО примерно на 4 дня отражения атак Ирана.
Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
По данным агентства, запасов ракет-перехватчиков Patriot Катара хватит на четыре дня при нынешних темпах использования.
Это может усилить нагрузку и на американские склады, уже задействованные для обеспечения союзников. Перераспределение ракет может оказать влияние и на графики поставок оружия, включая поддержку Украины.
Между тем, ОАЭ обратились к своим союзникам с просьбой о помощи в сфере противовоздушной обороны средней дальности, тогда как Катар попросил о помощи в противодействии атакам дронов, которые стали большей угрозой, чем баллистические ракеты.
По данным источников, Объединенные Арабские Эмираты и Катар частно лоббируют союзников, чтобы те помогли им убедить президента Дональда Трампа принять меры, чтобы сократить продолжительность военных операций США против Ирана.
Эти страны стремятся создать широкую коалицию для быстрого и дипломатического прекращения конфликта, чтобы предотвратить региональную эскалацию и продолжительный ценовой шок на энергоносители.
Предупреждается, что если судоходные пути в регионе будут оставаться серьезно нарушенными до середины этой недели, то можно ожидать более значительной реакции рынка на цены на природный газ.
Заметим, что другое издание — The Wall Street Journal сообщало, что США и Израиль ускоряют операцию против Ирана, боятся столкнуться с нехваткой боеприпасов к системам ПВО.
Ранее Владимир Зеленский в разговоре с Bloomberg заявил, что Украина готова направить своих лучших специалистов по противодействию иранским дронам на Ближний Восток.
В разговоре с украинскими журналистами Зеленский уточнил, что не против предложить помощь странам Ближнего Востока в обмен на их влияние на Россию, чтобы Кремль согласился на перемирие.
Также мы писали, чем конфликт на Ближнем Востоке выгоден России и какие угрозы для Украины.