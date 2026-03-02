Катар исчерпывает запасы ракет Patriot: как это повлияет на Украину

Катар после иранского удара, воскресенье, 1 марта 2026 года / © Associated Press

Реклама

Катару хватит ракет-перехватчиков ПВО примерно на 4 дня отражения атак Ирана.

Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По данным агентства, запасов ракет-перехватчиков Patriot Катара хватит на четыре дня при нынешних темпах использования.

Реклама

Это может усилить нагрузку и на американские склады, уже задействованные для обеспечения союзников. Перераспределение ракет может оказать влияние и на графики поставок оружия, включая поддержку Украины.

Между тем, ОАЭ обратились к своим союзникам с просьбой о помощи в сфере противовоздушной обороны средней дальности, тогда как Катар попросил о помощи в противодействии атакам дронов, которые стали большей угрозой, чем баллистические ракеты.

По данным источников, Объединенные Арабские Эмираты и Катар частно лоббируют союзников, чтобы те помогли им убедить президента Дональда Трампа принять меры, чтобы сократить продолжительность военных операций США против Ирана.

Эти страны стремятся создать широкую коалицию для быстрого и дипломатического прекращения конфликта, чтобы предотвратить региональную эскалацию и продолжительный ценовой шок на энергоносители.

Реклама

Предупреждается, что если судоходные пути в регионе будут оставаться серьезно нарушенными до середины этой недели, то можно ожидать более значительной реакции рынка на цены на природный газ.

Заметим, что другое издание — The Wall Street Journal сообщало, что США и Израиль ускоряют операцию против Ирана, боятся столкнуться с нехваткой боеприпасов к системам ПВО.

Ранее Владимир Зеленский в разговоре с Bloomberg заявил, что Украина готова направить своих лучших специалистов по противодействию иранским дронам на Ближний Восток.

В разговоре с украинскими журналистами Зеленский уточнил, что не против предложить помощь странам Ближнего Востока в обмен на их влияние на Россию, чтобы Кремль согласился на перемирие.

Реклама

Также мы писали, чем конфликт на Ближнем Востоке выгоден России и какие угрозы для Украины.