Катар призвал остановить судоходство из-за ракетных ударов Ирана: есть раненые

Иран нанес удары по крахам Ближнего Востока / © Associated Press

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В воскресенье, 12 июля, власти Катара официально призвали всех владельцев судов временно приостановить навигацию и морскую деятельность ради общественной безопасности после атаки баллистических ракет. В результате этого обстрела по меньшей мере три человека получили ранения от падения обломков и были госпитализированы.

Об этом сообщает издание Al Jazeera.

Центральное командование американских военных заявило, что поразило более 140 иранских целей после очередной атаки Исламской республики на коммерческое судно в Ормузском проливе.

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Утром воскресенья, 12 июля, в отместку Иран нанес удары по военным объектам США в Иордании, Кувейте, Бахрейне, Катаре и Омане.

Ответственность Ирана и право Катара на ответ

Министерство иностранных дел Катара решительно осудило иранские удары по стране, где на авиабазе Аль-Удейд расположен большой контингент американских военных. Катарские власти заявили, что оставляют за собой полное право на ответную реакцию относительно этих агрессивных действий.

В ведомстве подчеркнули, что продолжение подобных нападений крайне опасной эскалацией. Катар возложил на Исламскую Республику Иран полную юридическую ответственность за все возможные последствия этих обстрелов. По словам дипломатов, такие действия Тегерана грубо нарушают международное право и суверенитет их государства.

Новое обострение на Ближнем Востоке - последние новости

На фоне этих событий Вооруженные силы США начали третью с начала недели серию ударов по объектам на территории Ирана . По данным Центрального командования ВС США, эта военная операция стала прямым ответом на нападение подразделений Корпуса стражей исламской революции на кипрский гражданский контейнеровоз GFS Galaxy в Ормузском проливе.

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В результате той иранской атаки один член экипажа пропал без вести, а само судно получило значительные повреждения машинного зала и не может продолжать движение. Американское командование и министр обороны Пит Гегсет подчеркнули, что приказ Дональда Трампа направлен на защиту свободы навигации и непременно заставит Тегеран заплатить за свои действия.

В ответ на эскалацию иранский Корпус стражей исламской революции объявил о полном закрытии Ормузского пролива на неопределенный срок . Иранские военные заявили, что уже поразили и остановили одно из судов, которое якобы игнорировало предупреждение и двигалось по несанкционированному маршруту, создав угрозу безопасности.

В КСИРе подчеркнули, что ни одно судно не сможет пройти через пролив к особому распоряжению и полному прекращению вмешательства со стороны США. Иран пригрозил Соединенным Штатам жестким ответом в случае новых актов агрессии. Тегеран также предупредил о возможных ударах по американским военным базам, расположенным в этом регионе.

Со своей стороны, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп категорически объявил о немедленном завершении режима прекращения огня на Ближнем Востоке. Белый дом формально пошел навстречу Исламской Республике о продолжении двусторонних консультаций, но одновременно снял какие-либо ограничения на ведение боевых действий.

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Американский лидер подтвердил, что Вашингтон ответил согласием на официальную просьбу Тегерана не останавливать дипломатические контакты. Однако Трамп недвусмысленно предупредил иранскую сторону, что перемирие окончательно завершено. Соединенные Штаты активно готовятся к масштабному обмену ударами с противником.

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