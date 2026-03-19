Катар высылает иранских дипломатов после ракетного удара: атакован ключевой газовый город

Конфликт на Ближнем Востоке продолжает выходить за пределы Ирана и Израиля. Катар официально объявил о высылке иранских дипломатов после ракетной атаки на один из важнейших энергетических городов страны – Рас-Лаффан.

Об этом пишет The Guardian .

Именно здесь расположена ключевая инфраструктура по производству и экспорту сжиженного природного газа, что делает город критически важным не только Катару, но и мировому энергорынку.

По данным международных СМИ ракеты были направлены в район промышленных объектов. Часть из них удалось перехватить, но сам факт атаки по стратегическому центру стал беспрецедентным вызовом для региона.

В Дохе заявили, что действия Ирана являются прямой угрозой национальной безопасности, и приняли решение немедленно сократить дипломатическое присутствие Тегерана.

Этот шаг свидетельствует о резком обострении ситуации в Персидском заливе. Если раньше боевые действия сконцентрировались преимущественно вокруг Ирана и Израиля, то теперь под ударом оказались страны, играющие ключевую роль в глобальной энергетике.

На фоне этого растут опасения по поводу возможного нарушения поставок газа и новой волны энергетического кризиса в мире.

Атака на Рас Лаффан и дипломатический конфликт между Катаром и Ираном могут стать точкой, после которой война окончательно перерастет в масштабное региональное противостояние.

