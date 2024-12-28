Катастрофа Azerbaijan Airlines: Зеленский выразил соболезнования Алиеву

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Азербайджана в Ильхамом Алиевым и выразил соболезнования ему и азербайджанскому народу в связи с ужасной катастрофой рейса J2-8243 "Азербайджанских авиалиний".

Об этом Зеленский сообщил в своих соцсетях.

"Мы отметили героизм пилотов и всего экипажа самолета", – сказал он.

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Зеленский подчеркнул, что ключевым приоритетом сейчас является тщательное расследование, которое ответит на все вопросы о том, что произошло на самом деле.

"Россия должна предоставить четкие объяснения и прекратить распространять дезинформацию. На фото и видео четко видно повреждение фюзеляжа самолета, в частности пробоины и вмятины, очень напоминающие удар ракетой ПВО", — отметил он.

Президент пообещал, что Украина поддержит Азербайджан в этой ситуации всеми необходимыми средствами и призвал другие страны также оказать помощь.

"Кроме того, мы договорились активизировать двусторонние контакты в ближайшее время", – сообщил Зеленский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что фото и видео с места крушения пассажирского самолета "Азербайджанских авиалиний", который 25 декабря упал на территории Казахстана, красноречиво свидетельствуют об ответственности России за трагедию.

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