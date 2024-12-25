Катастрофа азербайджанского самолета, летевшего в Грозный: как отреагирует президент Алиев — эксперт

В среду, 25 декабря, президент Азербайджана Ильхам Алиев отменил свое участие в неформальном саммите глав государств СНГ в Санкт-Петербурге из-за инцидента с пассажирским самолетом "Азербайджанских авиалиний", который не смог приземлиться в столице Чечни и упал в Казахстане. Еще во время полета Алиев получил информацию об авиакатастрофе, в которой погибли 38 человек, и вернулся в Баку, где создал комиссию по расследованию инцидента.

Военный аналитик, бывший советник министра обороны Украины Алексей Копытько предположил, что азербайджанский президент позволит не скрывать истинную причину катастрофы, вероятнее всего, произошедшего из-за работы российской ПВО над столицей Чечни — Грозным.

Он напомнил, что когда борт подлетал в Грозный, его перенаправили в Махачкалу из-за "ухудшения погоды", но в Махачкале тоже оказался "туман", поэтому самолет отправили в Актау в Казахстане. В процессе этого перелета он якобы столкнулся с птицами, получил повреждения и во время захода на посадку разбился.

“Расстояние от Махачкалы до Баку всего на 30 км больше, чем до Актау. В Сети уже полно вопросов: зачем лететь через море на региональный аэродром в другую страну, если можно было вернуться в современный аэропорт Баку, где весь сервис, в т.ч. – реагирование на инциденты, качественно на другом уровне?" – задает вопрос Алексей Копытько.

По его мнению, такие маневры были обусловлены желанием скрыть истинную причину инцидента – обстрел российскими средствами ПВО.

“Самолет пытались отправить в Махачкалу, а затем в Актау подальше от лишних глаз. И если бы он сел нормально, все бы удалось замять. В Баку даже в случае успешной посадки скрыть обстрел самолета российским ПВО было бы гораздо сложнее, наверное, произошли бы истоки”, — считает он.

Косвенным подтверждением версии с обстрелом ПВО эксперт называет то, что Azerbaijan Airlines прекращает рейсы из Баку в Грозный и Махачкалу до завершения расследования причин аварии самолета. Такое решение не может быть связано с "плохой погодой" и "птицами", которые врезаются в самолеты.

Кроме того, Копытько обратил внимание на то, что лояльное к власти азербайджанское издание "Хаккин.аз" уже разместило видео из салона самолета, в котором говорится о повреждениях от осколков и женщине, получившей ранение в ногу.

"Теперь все зависит от того, как воспримет инцидент президент Азербайджана. Судя по тому, как подается информация, есть как минимум негласное разрешение не скрывать истинную причину. А самая вероятная причина – это работа ПВО, которая была передана для защиты Кадырова. Сейчас Кадыров сухо выразил соболезнования”, — подытожил эксперт.

Напомним, пассажирский самолет "Азербайджанских авиалиний", летевший в столицу Чечни и упавший в Казахстане в среду, 25 декабря, имел повреждения на крыле. Кроме того, в Сети появились кадры с хвостовой частью самолета, на которой видны отверстия, характерные для поражения средствами ПВО.

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