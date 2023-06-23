Катастрофа батискафа возле "Титаника": 19-летний сын миллиардера согласился на погружение только ради отца

Родственники говорят, что парень не слишком соглашался участвовать в экскурсии.

Пятеро пассажиров батискафа "Титан", отправившихся на экскурсию к затонувшему "Титанику", были объявлены мертвыми. Самым молодым на борту был 19-летний Сулейман Давуд, сын миллиардера Шахзада Давуда. Его тетя рассказала, что парень не хотел этого путешествия и согласился, только чтобы угодить своему отцу.

Об этом пишет NBC News.

Тетя Сулеймана, Азмех Давуд, рассказала NBC News, что ее племянник говорил, что "не очень готов к этому путешествию", но чувствовал себя обязанным угодить своему отцу, который был очень увлечен знаменитой корабельной аварией 1912 года.

"Путешествия и наука — часть его ДНК", — сказал товарищ бизнесмена Саед, отметив, что тот любил "Звездный путь" и "Звездные войны" и был упорным фотографом. Также он был попечителем Института SETI – некоммерческой организации Кремниевой долины, занимающейся исследованием космоса.

Шахзад Давуд и его сын были наследниками известной деловой династии Давуд и одними из самых богатых людей в Пакистане, хотя они жили в графстве Суррей, Англия. 48-летний Шахзада Давуд был членом правления благотворительной организации Prince's Trust из Великобритании.

Сулейман учился в Университете Стратклайда в Глазго.

Что известно о крушении "Титана"

Подводный аппарат OceanGate Expeditions исчез в четыре утра 18 июня. На его борту находились состоятельные пассажиры, заплатившие по 250 тысяч долларов за билет. Пропавшая туристическая подлодка в последний раз подавала сигнал, когда находилась над пунктом назначения — "Титаником".

23 июня Береговая охрана США объявила, что все пассажиры погибли мгновенно в результате взрыва, когда они погружались в глубины океана для исследования 111-летних развалин "Титаника". Обломки, найденные на глубине почти 12 500 футов, соответствуют "катастрофической потере давления в камере", что означает, что океанский вес сокрушил ее после того, как "Титан" потерял связь с надводным судном в воскресенье, 18 июня.

22 июня сообщалось, что батискаф находится в критической ситуации из-за нехватки кислорода, а поисковая операция осуществляется "на грани возможностей". Тогда сообщалось, что кислород может закончиться в течение суток.

Американский режиссер Джеймс Кэмерон, снявший известный фильм "Титаник", поражен схожестью в катастрофах лайнера, затонувшего в 1912 году после столкновения с айсбергом, и трагедией батискафа "Титан", обломки которого удалось обнаружить 22 июня.

Военно-морские силы США обнаружили "акустическую аномалию, похожую на взрыв" всего через несколько часов после того, как "Титан" начал погружение в воскресенье.

Субмарина OceanGate – Титан – вмещает одного пилота и четырех человек, а запас кислорода рассчитан на 96 часов.

Справка:

"Титаник" шел из Саутгемптона (Англия) в Нью-Йорк, когда 14 апреля 1912 года во время пересечения Атлантики столкнулся с айсбергом. По подсчетам, в ледяных водах погибли 1500 человек.

С момента аварии прошло более 110 лет, и только сейчас дайверам из компании OceanGate Expeditions удалось снять уникальные кадры гигантского якоря, якорной цепи, одного из котлов и бронзовые шпили.

Ученые считают, что из-за регулярных погружений корпус корабля может быть полностью разрушен уже через 40 лет.

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