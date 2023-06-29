Катастрофа батискафа возле "Титаника": береговая охрана обнаружила останки погибших членов экипажа

Береговая охрана США 28 июня 2023 года получила обломки и улики, обнаруженные на морском дне на месте крушения с подводным аппаратом "Титан", а также вероятные останки экипажа.

Об этом говорится на сайте ведомства.

Сообщают, что после консультаций с международными партнерскими следственными агентствами Морской совет по расследованию намерен доставить все доказательства в Штаты, чтобы продолжить дальнейший анализ.

Отмечается, что медицинские работники проведут формальный анализ предполагаемых человеческих остатков, извлеченных из-под обломков на месте происшествия.

Расследование катастрофы продолжается. Его осуществляют следователи из нескольких стран. Морской совет по расследованиям (MBI) продолжает искать новые доказательства и опрашивать свидетелей.

"Я благодарен за скоординированную международную и межведомственную поддержку в изъятии и сохранении этих жизненно важных доказательств на огромных расстояниях и глубинах в море", — заявил глава MBI, капитан Джейсон Нойбауэ.

Что известно о крушении "Титана"

Подводный аппарат OceanGate Expeditions исчез в четыре утра 18 июня. На его борту находились состоятельные пассажиры, заплатившие по 250 тысяч долларов за билет. Пропавшая туристическая подлодка в последний раз подавала сигнал, когда находилась над пунктом назначения — "Титаником".

23 июня Береговая охрана США объявила, что все пассажиры погибли мгновенно в результате взрыва, когда они погружались в пасмурные глубины океана для исследования 111-летних развалин "Титаника". Обломки, найденные на глубине почти 12 500 футов, соответствуют "катастрофической потере давления в камере", что означает, что океанский вес сокрушил ее после того, как "Титан" потерял связь с надводным судном в воскресенье, 18 июня, пишет издание.

22 июня сообщалось, что батискаф находится в критической ситуации из-за нехватки кислорода, а поисковая операция осуществляется "на грани возможностей". Тогда сообщалось, что кислород может закончиться в течение суток.

Американский режиссер Джеймс Кэмерон, снявший известный фильм "Титаник", поражен схожестью в катастрофах лайнера, затонувшего в 1912 году после столкновения с айсбергом, и трагедией батискафа "Титан", обломки которого удалось обнаружить 22 июня.

Военно-морские силы США обнаружили "акустическую аномалию, похожую на взрыв" всего через несколько часов после того, как "Титан" начал погружение в воскресенье.

Субмарина OceanGate – Титан – вмещает одного пилота и четырех человек, а запас кислорода рассчитан на 96 часов.

Справка:

"Титаник" шел из Саутгемптона (Англия) в Нью-Йорк, когда 14 апреля 1912 года во время пересечения Атлантики столкнулся с айсбергом. По подсчетам, в ледяных водах погибли 1500 человек.

С момента аварии прошло более 110 лет, и только сейчас дайверам из компании OceanGate Expeditions удалось снять уникальные кадры гигантского якоря, якорной цепи, одного из котлов и бронзовые шпили.

Ученые считают, что из-за регулярных погружений корпус корабля может быть полностью разрушен уже через 40 лет.

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