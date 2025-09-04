- Дата публикации
Катастрофа фуникулера в Лиссабоне: среди погибших один украинец
По информации посольства Украины в Португалии, в крушении фуникулера в Лиссабоне погиб 54-летний украинец.
В крушении фуникулера в Лиссабоне (Португалия) погиб один гражданин Украины. Это мужчина 1971 года рождения.
Об этом передает «Радио Свобода» со ссылкой на информацию от МИД Украины.
«По информации посольства Украины в Португалии, в катастрофе фуникулера в Лиссабоне, к сожалению, погиб один гражданин Украины, 1971 года рождения», — заявили в ведомстве.
Украинские дипломаты уже проинформировали родственников погибшего и выразили соболезнования. Министр иностранных дел Андрей Сибига поручил нашим дипломатам оказать родным погибшего необходимую консульскую поддержку.
Как мужчина призывного возраста оказался в Португалии — выехал ли после полномасштабного вторжения или проживал там до начала войны — на данный момент неизвестно.
Напомним, что, по последним данным, в результате катастрофы фуникулера в Португалии 17 человек погибли, 21 пострадал.
Фуникулер «Глория» — один из четырех подъемников в Лиссабоне (среди них три фуникулера и один лифт). Он был открыт в 1885 году. Сегодня это популярная у туристов локация. В настоящее время власти Лиссабона приостановили работу других подъемников.