Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
1387
Время на прочтение
1 мин

Катастрофа фуникулера в Лиссабоне: среди погибших один украинец

По информации посольства Украины в Португалии, в крушении фуникулера в Лиссабоне погиб 54-летний украинец.

Дмитрий Гулийчук
В Лиссабоне сошел с рельсов фуникулер

В Лиссабоне сошел с рельсов фуникулер / © Associated Press

В крушении фуникулера в Лиссабоне (Португалия) погиб один гражданин Украины. Это мужчина 1971 года рождения.

Об этом передает «Радио Свобода» со ссылкой на информацию от МИД Украины.

«По информации посольства Украины в Португалии, в катастрофе фуникулера в Лиссабоне, к сожалению, погиб один гражданин Украины, 1971 года рождения», — заявили в ведомстве.

Украинские дипломаты уже проинформировали родственников погибшего и выразили соболезнования. Министр иностранных дел Андрей Сибига поручил нашим дипломатам оказать родным погибшего необходимую консульскую поддержку.

Как мужчина призывного возраста оказался в Португалии — выехал ли после полномасштабного вторжения или проживал там до начала войны — на данный момент неизвестно.

Напомним, что, по последним данным, в результате катастрофы фуникулера в Португалии 17 человек погибли, 21 пострадал.

Фуникулер «Глория» — один из четырех подъемников в Лиссабоне (среди них три фуникулера и один лифт). Он был открыт в 1885 году. Сегодня это популярная у туристов локация. В настоящее время власти Лиссабона приостановили работу других подъемников.

Дата публикации
Количество просмотров
1387
