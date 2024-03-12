Катастрофа Ил-76 в России: СМИ назвали количество жертв, появились первые видео с места падения

В Сети появились первые видео с места крушения самолета Ил-76 в Ивановской области России. На месте аварии были обнаружены тела 14 погибших.

Об этом сообщает российский телеграм-канал 112 со ссылкой на источники.

Пожар на месте падения Ил-76 был потушен, место аварии оцеплено. Ожидается прибытие следственной группы и комиссии Воздушно-космических сил РФ.

На месте крушения были обнаружены 14 тел погибших. Их личности устанавливаются.

По данным Минобороны РФ, всего на борту самолета находились 15 человек.

Губернатор региона Станислав Воскресенский сообщил, что пилоты Ил-76 погибли. Он выразил соболезнования семьям погибшего экипажа.

Телеграм-канал Baza сообщает, что Ил-76 совершал учебный полет. Самолет вспыхнул через несколько минут после взлета во время разворота. Пилот пытался дотянуть до аэродрома, но не получилось. В результате судно упало в лесополосе.

Заметим, что вблизи Иваново находится Иваново-Северный военный аэродром. Ранее там базировался российский модернизированный самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У, сбитый 23 февраля.

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Место крушения самолета Ил-76 в Ивановской области РФ/Фото: российские телеграм-каналы

Падение Ил-76 в Ивановской области: появились первые видео с места катастрофы

Напомним, ранее 12 марта стало известно, что над российским городом Иваново упал военно-транспортный самолет Ил-76. Он загорелся во время полета – этот момент попал на видео.

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