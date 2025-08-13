Катастрофа на железной дороге: 35 вагонов сошли с рельсов, загорелась трава (фото)

Катастрофа на железной дороге / © New York Post

Во вторник днем неподалеку от небольшого городка Гордон, штат Техас, сошли с рельсов 35 вагонов поезда компании Union Pacific. Как сообщила пресс-секретарь Union Pacific Робин Тайсвер, пострадавших нет, эвакуацию не проводили.

Об этом пишет New York Post.

Инцидент произошел около 14:00 по местному времени к востоку от Гордона, который расположен примерно в 105 километрах юго-западнее Форт-Уэрта. На кадрах с места происшествия видно, как несколько вагонов свалились друг на друга, а рядом загорелась сухая трава, поднимая густой дым.

Экстренные службы округа Пало-Пинто заявили, что ситуацию классифицировали как "опасную материальную", однако пока неизвестно, что именно перевозили вагоны. По предварительным данным, утечки опасных веществ нет.

"Все сотрудники найдены, пострадавших нет. Ситуация стабильная, но еще не полностью контролируемая", - говорится в сообщении местных экстренных служб.

Пожарные работают над гашением нескольких небольших очагов возгорания травы, и, по словам Тайсвера, угрозы для жилых домов нет. На место следуют ремонтные бригады Union Pacific, а пожарная служба округа пытается полностью локализовать огонь.

Напомним, в США два самолета взорвались после столкновения в аэропорту. На борту потерпевшего крушение самолета находились четыре человека, все они смогли самостоятельно покинуть судно. По официальным данным, двое из них получили травмы.