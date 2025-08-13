- Дата публикации
Катастрофа на железной дороге: 35 вагонов сошли с рельсов, загорелась трава (фото)
В Техасе 35 вагонов грузового поезда Union Pacific сошли с рельсов недалеко от города Гордон. Произошел пожар сухой травы, но пострадавших нет, угрозы для домов отсутствуют.
Во вторник днем неподалеку от небольшого городка Гордон, штат Техас, сошли с рельсов 35 вагонов поезда компании Union Pacific. Как сообщила пресс-секретарь Union Pacific Робин Тайсвер, пострадавших нет, эвакуацию не проводили.
Об этом пишет New York Post.
Инцидент произошел около 14:00 по местному времени к востоку от Гордона, который расположен примерно в 105 километрах юго-западнее Форт-Уэрта. На кадрах с места происшествия видно, как несколько вагонов свалились друг на друга, а рядом загорелась сухая трава, поднимая густой дым.
Экстренные службы округа Пало-Пинто заявили, что ситуацию классифицировали как "опасную материальную", однако пока неизвестно, что именно перевозили вагоны. По предварительным данным, утечки опасных веществ нет.
"Все сотрудники найдены, пострадавших нет. Ситуация стабильная, но еще не полностью контролируемая", - говорится в сообщении местных экстренных служб.
Пожарные работают над гашением нескольких небольших очагов возгорания травы, и, по словам Тайсвера, угрозы для жилых домов нет. На место следуют ремонтные бригады Union Pacific, а пожарная служба округа пытается полностью локализовать огонь.
