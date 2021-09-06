Катастрофа рейса МН17: в Нидерландах возобновляются слушания по делу сбитого над Донбассом Боинга

Катастрофа рейса МН17: в Нидерландах возобновляются слушания по делу сбитого над Донбассом Боинга

Также в суде предоставят слово представителям обвинения и защиты.

Катастрофа рейса МН17 — в Нидерландах возобновляются слушания по делу сбитого над Донбассом Боинга. Слово предоставят родным и близким погибших — те смогут обратиться к судьям и рассказать, как катастрофа изменила их жизнь.

Также читайте США призвали Россию признать ответственность за сбивание МН17 над Донбассом

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 6 сентября.

Требования о компенсации подали 299 родственников жертв катастрофы, выступит лишь часть из них. Также в суде предоставят слово представителям обвинения и защиты — чтобы те представили аргументы о виновности или невиновности подозреваемых. Их, напомним, по делу четверо — трое россиян и один гражданин Украины, который воевал на стороне самопровозглашенной "ДНР".

Пассажирский Боинг "Малайзийских авиалиний" сбили 17 июля 2014 года над временно оккупированной частью Донецкой области. Погибли 298 человек. Международная следственная группа не сомневается, что лайнер был сбит россиянами с российской ракетной установки "Бук", привезенной из России.

Новости мира: в Нидерландах возобновляются слушания по делу сбитого над Донбассом Боинга МН17

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку