Катастрофа российских танкеров возле Керчи: каковы последствия для окружающей среды — Greenpeace

В природоохранной организации сомневаются, что российские чиновники будут принимать меры по уменьшению негативного влияния от разлива нефтепродуктов.

Более 4 тысяч тонн мазута и, возможно, других нефтепродуктов вылилось в воды Керченского пролива после аварии российских танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", произошедшей 15 декабря. Они снабжали горючее для российского флота.

Об этом заявили в Greenpeace Украина.

В сообщении на сайте организации отметили, что система определения места нахождения этих судов была выключена уже 12 дней, а данные отслеживания от 1 октября показывают, что маршрут поставки начинается с Волгограда и заканчивается в Керченском проливе.

Руководитель исследовательских лабораторий Greenpeace на базе Университета Эксетера в Великобритании Пол Джонстон считает, что разлив нефти или нефтепродуктов в этих водах может иметь серьезные последствия.

"Разлив скорее всего будет определен преобладающим ветром и течениями, которые сейчас движутся на северо-восток, и в нынешних погодных условиях его будет чрезвычайно трудно локализовать. Если загрязнение вынесет на берег, это приведет к загрязнению береговой линии, которое будет очень тяжело очистить”, — подчеркнул он.

По словам Пола Джонстона, влияние на окружающую среду будет зависеть от типа разлитой нефти.

“Тяжелые остаточные нефтепродукты как мазут, как правило, оказывают более заметное влияние в том числе на морскую фауну. Учитывая возможность столь значительного влияния на окружающую среду, основное внимание должно быть сосредоточено на том, чтобы попытаться минимизировать дальнейший разлив. Если корабли затонут, то существует вероятность длительного излияния нефти и нефтепродуктов”, – заявил он.

В Greenpeace напомнили, что в этом регионе уже случалась утечка 1,2 тысячи тонн мазута из российского танкера в 2007 году возле острова Тузла. Тогда это привело к серьезному ущербу, который наблюдался даже через год после аварии.

В организации сомневаются, что российские чиновники будут принимать меры по уменьшению влияния на окружающую среду и обещают продолжать мониторинг ситуации.

Напомним, операция по спасению экипажей российских танкеров, потерпевших крушение вблизи Керченского пролива, приостановлена до следующего утра. Пока известно об одном погибшем российском моряке.

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