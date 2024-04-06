Катастрофа с боеприпасами: Запад не готов увеличить затраты на производство оружия — The Daily Telegraph

Страны Западной Европы не готовы увеличивать расходы на военное производство, правительства предпочитают продолжать тратить средства государственного бюджета на социальные программы. В условиях увеличения военной мощи России, которая уже 6% ВВП тратит на нужды войны, такая ситуация создает угрозу безопасности европейских стран.

Об этом говорится в аналитической публикации британского издания The Daily Telegraph.

“В Великобритании много говорят о необходимости повысить расходы на оборону, возможно, до 2,5 или даже 3% ВВП. Но во время холодной войны это было 4-5%... Даже в Эстонии, на самой "губе медведя" [то есть границе с Россией], затраты на оборону достигнут только 3% в этом году”, — пишет аналитик.

По его словам, повышение расходов на военные нужды до скромных 3% могло бы удвоить оборонный бюджет. Автор отмечает, что для пенсионеров, инвалидов, безработных и больных в странах Запада лучше иметь 97 процентов того, что у них есть сейчас, чем получить руину после завоевания враждебным государством.

"В демократиях Западной Европы мы — прямо говоря — настолько зависимы от наших раздутых государственных расходов на всеобщее благосостояние, что можем найти только копейки на оборону", — говорится в статье.

Какая ситуация с боеприпасами

Миллионы снарядов, которые уже использовала Украина в противостоянии российской агрессии, в основном были взяты из запасов, а не из нового производства. Это были запасы не только США, но и ряда других стран со всего мира.

Также читайте На фронте появились боеприпасы украинского производства: воины ВСУ рассказали об их качестве

"Украине нужно 10 тысяч снарядов [такое количество использует Россия] в день, чтобы сдержать окупантов. В случае со снарядами проблема не в деньгах, а в отсутствии производственных мощностей", — говорится в статье.

Однако до недавнего времени даже мощный военно-промышленный комплекс США был способен производить лишь 28 тысяч снарядов калибра 155 мм в месяц, к концу этого года эта цифра увеличится до 70-80 тысяч снарядов в месяц.

В странах Западной Европы тоже пытаются развернуть дополнительное производство боеприпасов, но темпы слишком медленные. Одна из причин состоит в том, что западные армии не планируют вести войны подобного типа.

В этом контексте упоминается война западной коалиции против диктатора Саддама Хусейна в Ираке, в которой было использовано всего-навсего 9 000 снарядов калибра 155-мм за всю кампанию.

"Как показывает ситуация со 155-мм снарядами, начинать готовиться уже поздно, когда война началась. Нам нужно набраться твердости и перестать считать, что задачей правительства является предоставление нам социальной помощи и хороших хорошо оплачиваемых рабочих мест. всего, заботиться об обороне нации", – говорится в публикации.

Напомним, недавно издание News Week сообщило, что боеприпасы для Украины могут поступить только через несколько месяцев.

Читайте также: