Катастрофа в Чехии: произошло лобовое столкновение поездов, десятки пострадавших (фото)

Фото с места столкновения поездов в Чехии 20 ноября / © Getty Images

В районе Чешских Будейовиц между населенными пунктами Злив и Дивчице утром 20 ноября лоб в лоб столкнулись два поезда. Пострадали десятки людей, четверо пассажиров получили тяжелые травмы. По масштабам пострадавших это одна из самых серьезных аварий на чешской железной дороге за последние пять лет.

Об этом сообщает ceskenoviny.cz.

Причины инцидента с поездами в Чехии пока не установлены, работа следователей продолжается, движение на линии приостановлено. Полиция уже начала уголовное производство по факту возможной общей халатности. Предварительный ущерб оценивается в 150 млн крон (около 255 млн грн). На отрезке железной дороги нет системы безопасности ETCS, которую планируют внедрить после 2030 года.

Медики осмотрели 47 человек, 27 из них были госпитализированы. Четверо получили тяжелые травмы, девять — средней тяжести. Самые распространенные повреждения — травмы конечностей, внутренних органов и головы. Пострадавших доставили в шесть больниц Южночешского края. Самых тяжелых приняла больница в Чешских Будейовицах: один пациент находится в отделении анестезиологии и реанимации, трое — в реанимации.

Машинист скоростного поезда остался заблокированным в кабине — его освобождали спасатели. На месте работали десятки бригад «скорой», спасательный вертолет, а также пожарные и специальная медицинская палатка.

Авария произошла около 6:20. Причину все еще выясняют. Представители железнодорожной инспекции вместе с полицией работали на месте еще около пяти часов после столкновения.

Скоростной поезд двигался из Чешских Будейовиц, пригородный — в противоположном направлении. По предварительным данным, один из поездов мог проехать сигнал «стой». Как пишут Hospodářské noviny, на станции была отключена система сигнализации, которая контролирует стрелки и светофоры. Из-за этого движение происходило только по одному пути, и поезда должны были разъезжаться вручную. Железнодорожная инспекция эти данные не комментирует. Линия между Чешскими Будейовицами и Плзеном в ближайшее время должна пройти полную реконструкцию.

Полиция сообщила, что оба машиниста были трезвы. По оценкам инспекции, больше всего поврежден пригородный поезд — современный состав RegioPanter.

Представители ČD заверили, что все пострадавшие пассажиры получат компенсации, включая возмещение материальных потерь.

По количеству пострадавших эта авария входит в число самых тяжелых в Чехии за последние пять лет. В июне 2024 года в Пардубице погибли четыре человека после столкновения пассажирского и грузового поездов — тогда машинист RegioJet проехал на запрещающий сигнал.

Напомним, 9 ноября в Словакии, на железнодорожном коридоре Братислава — Пезинок, столкнулись два пассажирских поезда: один врезался в заднюю часть другого. В вагонах находилось около 800 пассажиров, преимущественно студенты. Были госпитализированы 11 человек. Начато расследование причин инцидента.