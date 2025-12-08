ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
636
Время на прочтение
1 мин

Катастрофа в Индонезии: стихия убила 900 человек (фото)

Мощные наводнения наделали беды в Индонезии — сотни погибших, уничтожены дома, а некоторые районы оказались отрезанными от жизни.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Наводнение в Индонезии

Наводнение в Индонезии / © Associated Press

Число погибших в Индонезии в результате недавнего наводнения превысило 900 человек, сотни человек до сих пор считают пропавшими без вести.

Об этом сообщает BBC.

Более 100 тысяч домов было разрушено, когда на прошлой неделе над Малакским проливом образовался редкий и мощный циклон, принесший ливни и оползни в некоторые районы страны. Некоторые районы отрезаны от внешнего мира, помощь приходится доставлять по воздуху.

Мощные ливни и наводнения, вызванные тропическими системами, охватили часть Азии / © Associated Press

Мощные ливни и наводнения, вызванные тропическими системами, охватили часть Азии / © Associated Press

По словам очевидцев, люди спасались на крышах собственных домов. Некоторые сидели там вместе с детьми в течение трех дней без еды и питья. Многие отдаленные районы остаются без помощи.

По состоянию на воскресенье сухопутный доступ в два района — Сиболга-Сити и Центральный Тапанули — оставался отрезанным, помощь могла поступать туда только по воздуху и морю соответственно. В некоторых районах поступило сообщение об ограблении супермаркетов.

Мощные ливни и наводнения, вызванные тропическими системами, охватили часть Азии / © Associated Press

Мощные ливни и наводнения, вызванные тропическими системами, охватили часть Азии / © Associated Press

Наводнения в Индонезии стали одним из нескольких экстремальных погодных явлений, обрушившихся на Азию за последние недели. Общее число погибших в Шри-Ланке, Таиланде, Малайзии и Вьетнаме приблизилось к 2 тысячам человек.

Дата публикации
Количество просмотров
636
