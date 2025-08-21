- Дата публикации
Категория
- Мир
Катастрофа в Испании и Португалии: появились спутниковые фото масштабных пожаров
Спутниковые снимки свидетельствуют о катастрофических последствиях лесных пожаров, густой дым накрыл значительную часть Европы.
Спутники NASA и ESA обнародовали снимки, которые показывают масштабные лесные пожары на Иберийском полуострове. Огонь охватил значительные территории Испании и Португалии, а густой дым распространился далеко за пределы региона.
Об этом сообщается на сайте ESA.
Причиной стихии стала рекордная жара и отсутствие осадков этим летом. По данным Европейской системы информации о лесных пожарах (EFFIS), с начала года в Испании выгорело более 382 тыс. га — это самый большой показатель с 2006 года. В августе около 20 крупных пожаров заставили десятки тысяч людей покинуть свои дома, а движение скоростного поезда между Мадридом и Галисией было приостановлено на неделю.
В Португалии огонь уничтожил более 347 тыс. га, что уступает только трагическому 2017 году. Самый большой пожар в Транкосо выжег более 39 тыс. га. По состоянию на 19 августа в стране фиксировали десять масштабных очагов возгорания.
Спутниковые кадры демонстрируют масштабы катастрофы: дымовые облака дрейфуют на север и восток, покрывая Бискайский залив и достигая Франции, Великобритании и даже Скандинавии. Они смешиваются с дымом от канадских пожаров, образуя туманное небо над Европой.
Пожары представляют угрозу не только для людей, природы и инфраструктуры, но и для здоровья.
ESA опубликовало карту, показывающую очаги возгорания и концентрацию угарного газа над Южной Европой и Средиземноморьем. Эксперты предупреждают: вдыхание угарного газа и мелких частиц (PM2,5), которые проникают в легкие и кровь, может вызвать серьезные проблемы со здоровьем.
Напомним, в середине августа масштабные лесные пожары в Испании добрались до окрестностей Мадрида: спасатели локализовали тогда возгорание в районе Трес-Кантос. Там погиб мужчина, который получил ожоги 98% тела.