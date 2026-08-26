Катастрофа в Непале: ученые объяснили, какая "цепь опасностей" спровоцировала смертельное наводнение

Наводнение в Непале уничтожило целые поселения / © АР

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В горных районах на границе Непала и Китая мощные наводнения и оползни уничтожили целые поселения, приведя к гибели десятков человек и исчезновению без вести сотен иностранных туристов. Ученые пришли к выводу, что такие катастрофические масштабы разрушений повлекла за собой одновременное сочетание сразу нескольких экстремальных факторов.

О деталях и причинах этого масштабного стихийного бедствия пишет Daily Mail.

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Сложная цепь природных опасностей

По словам профессора климатических рисков Университета Рединга Лиз Стивенс, большинство людей считают главной причиной внезапных наводнений сильные дожди. Однако в Непале и Тибете, как и в других высокогорных регионах, такие катастрофы чаще всего являются следствием сложной цепи опасностей, которая охватывает одновременные оползни, сходы лавин и прорывы ледниковых озер.

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Эксперт объясняет, что такая многогранная опасность делает раннее предупреждение о стихийном бедствии чрезвычайно трудной задачей для местных властей, оставляя людям мало времени на эвакуацию.

Как землетрясение спровоцировало наводнение

Предварительные отчеты свидетельствуют о том, что первопричиной нынешней трагедии могло стать небольшое землетрясение магнитудой 4,4 балла, которое спровоцировало ледяную лавину. Эта огромная масса льда и снега полностью перекрыла русло местной реки Лхенде, позволив воде накопиться позади образовавшегося препятствия.

Лиз Стивенс отмечает, что когда такая природная дамба не выдерживает бешеного давления, это приводит к внезапному и сокрушительному выбросу огромного количества воды и осадка вниз по течению. На видео с места событий видно, как эта огромная волна нечистот буквально смыла пограничный переход и окружающие инфраструктурные объекты, сметая все на своем пути.

Влияние глобального потепления

Хотя точная роль изменения климата в этом конкретном наводнении еще изучается, ученые уверены, что глобальное потепление ускоряет подобные катастрофы. Исследователи отмечают, что темпы потепления в Гималаях значительно превышают средние мировые показатели, что ускоряет таяние ледников и способствует расширению опасных ледниковых озер, чьи нестабильные дамбы готовы прорваться в любой момент.

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Исследователь из Индийского технологического института в Мумбаи Рошан Джа отмечает, что изменение климата больше не является отдаленной угрозой. С каждой долей градуса потепления атмосфера может содержать гораздо больше влаги, что приводит к более интенсивным ливням и еще более катастрофическим наводнениям, пояснил он.

Исследовательница из Имперского колледжа Лондона Мариам Закария добавила, что если бы атмосфера не была перегружена выбросами от ископаемого топлива, эти горные наводнения стали менее интенсивными, менее разрушительными и не такими смертоносными.

Сотни пропавших без вести туристов

В настоящее время спасательные службы уже обнаружили тела 55 погибших, однако власти опасаются, что количество жертв будет стремительно расти. По данным непальских чиновников, без вести пропавшими считаются 341 иностранец и по меньшей мере 93 местных жителя. Среди пропавших туристов ищут граждан Индии, Малайзии, Великобритании, США, Южной Африки, Австралии и Нидерландов.

Из-за угрозы новых прорывов воды власти объявили масштабную тревогу не только в Непале и китайском Тибете, но и в густонаселенных северных штатах Индии, куда горные реки несут смертельные потоки грязи.

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Напомним, наводнение 26 августа смыло целые населенные пункты, дороги и мосты. Среди людей, чья судьба до сих пор неизвестна, могут быть и граждане Украины .

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