Катастрофа вертолета президента Ирана: верховный лидер Али Хаменеи успокоил граждан

Аятолла призвал людей не волноваться и не беспокоиться по поводу препятствий в управлении страной.

После крушения вертолета, в котором находился президент Ирана Ибрагим Раиси, верховный лидер Исламской республики аятолла Али Хаменеи попытался успокоить общественность, заявив, что никаких препятствий для управления государством нет.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на заявление Али Хаменеи на иранском государственном телевидении.

"Мы надеемся, что Всемогущий Бог вернет дорогого президента и его коллег в полном здоровье в объятия нации", — сказал он.

Аятолла, то есть духовный лидер Ирана, который в Исламской республике имеет полномочия принимать решения по всем основным политическим вопросам, призвал людей не волноваться и не беспокоиться по поводу препятствий в управлении страной.

Также читайте Катастрофа вертолета президента Ирана: появились обнадеживающие новости

Ранее государственное телевидение прекратило все свои регулярные программы, чтобы показать молитвы о президенте Раиси по всей стране.

63-летний Ибрагим Раиси был избран президентом со второй попытки в 2021 году. После вступления в должность он приказал усилить моральные законы и контролировал кровавое подавление антиправительственных протестов.

Многие считают Раиси сильным претендентом на место своего наставника, верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.

Напомним, в воскресенье, 19 мая, вертолет президента Ирана Ибрагима Раиси потерпел крушение и совершил жесткую посадку из-за тумана в горной местности у границы с Азербайджаном.

Читайте также: