Катастрофа возле Керчи: какие жертвы среди оккупантов и угроза окружающей среде

В акватории Керченского пролива произошла масштабная авария. Затонуло два танкера, которые перевозили предположительно более четырех тысяч тонн мазута. Утечка нефтепродукта сильно повлияет на природную средовую и может повлечь за собой экологическую катастрофу. Не обошлось и без жертв.

Подробности читайте в материале от ТСН.ua.

Возле Керчи затонули два российских танкера

В воскресенье, 15 декабря, из-за повреждения корпуса от ударов волн в акватории Керченского пролива затонули танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Оба суднараскололи на две части.

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По данным росСМИ, на борту одного судна находились 13 членов экипажа, на борту другого – 14. Известно, что один из танкеров перевозил 4300 тонн мазута. Значительное количество горючего уже вытекло и образовало в море черное пятно.

Ранее сообщалось, что "Волгонефть-212" перевозила 4250 тонн мазута, "Волгонефть-239" – 4300 тонн. Сигнал бедствия суду подали примерно через час после происшествия. У первого танкера разломилась носовая часть, и корма начала дрейфовать в сторону Темрюкского залива, второе судно села на мель.

Предварительно известно, что причиной аварии стал шторм и повреждение танкеров из-за непогоды.

Из-за повреждения корпуса танкера экипаж судна оказался в опасности. Спасатели эвакуировали людей, к спасательной операции привлекли два вертолета МЧС России и два буксира.

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Стоит заметить, что подобный случай произошел раньше: танкер Волгонефть-139 также затонул после того, как волна пробила его корпус, и он раскололся на две части. "река-море". Эти конструкционные изменения осуществлены очень качественно, что и привело к возникновение трещин в корпусе при ударах волн.

В результате этой аварии угроза загрязнения окружающей среды оставляет серьезный след в регионе.

Жертвы среди экипажа

В результате аварии погиб один моряк танкера "Волгонефть 212". Других членов экипажа госпитализировали с переохлаждением, сообщает российское МЧС Крыма.

Моряков из танкера "Волгонефть-212" эвакуировали с помощью вертолета, они находятся в больнице города Анапы с обморожением. Больше всего пострадал капитан: он наглотался воды с мазутом, потерял сознание и получил убой позвоночника и обморожение.

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Согласно сообщению, эвакуация была затруднена тем, что экипаж танкеров не был снабжен гидрокостюмами.

Спасение экипажа севшего на мель танкера "Волгонефть-239" решили отложить на утро из-за плохих погодных условий и темного времени суток. Утверждается, что все 14 членов экипажа этого судна живы.

Причина крушения

Руководитель Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко рассказал, что танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть-239", потерпевшие крушение вблизи Керченского пролива, имеют речной класс и были не пригодны для выхода в открытое море, особенно в шторм, также, данные судна довольно старые.

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"Волгонефть-212" был построен на Волгоградском судостроительном заводе в 1969 году, а "Волгонефть-239" – там же в 1973 году.

Согласно российскому реестру, эти речные суда имеют класс соответственно «М-ПР2,5» и «О-ПР2,0», что предусматривает определенные ограничения.

Как пояснил эксперт, суда класса "М" должны выдерживать волны высотой 3 метра и длиной до 40 метров при скорости ветра до 24 м/с.

Суда класса "О" могут перемещаться, когда высота волн составляет чуть более 2 метров в длину до 20 метров и скорости ветра — до 21 м/с. Дополнительная аббревиатура "ПР" означает, что судно приспособлено для плавания в прибрежных морских водах. К судам такого класса предъявляются повышенные требования относительно допустимой высоты волн: для "О-ПР" – 2 метра, для "М-ПР" – 2,5 метра.

Во время катастрофы, произошедшей в восьми милях от морского порта Тамань, высота волн в море достигала 3,5 метра, а скорость порывистого ветра — 24 м/с.

Что говорят россияне

В РФ признали аварию танкеров, в том числе в МЧС России отметили, что загруженные нефтепродуктами танкеры получили повреждение "из-за непогоды". Там уточнили, что суда разрубили пополам волны.

С одного из судна спасатели эвакуировали 13 человек, один из которых один не выжил. Других доставили в больницу Анапы с обморожениями. Как сообщили в Росморречфлоте, из-за катастрофы в проливе зафиксировали разлив нефтепродуктов. Работы по ликвидации загрязнения продолжаются.

Министерство здравоохранения России сообщает, что в городскую больницу Анапы госпитализировали 11 пострадавших, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Экологическая катастрофа

После аварии двух российских танкеров в Черном море может произойти экологическая катастрофа. Об этом предупреждает международная экологическая организация Greenpeace.

Как говорится в прессрелизе организации, любой разлив нефти или нефтепродуктов в этих водах может иметь серьезные последствия. В Greenpeace заметили, что разлив скорее всего будет определен преобладающим ветром и течениями, которые сейчас движутся на северо-восток, и в нынешних погодных условиях его будет очень трудно локализовать.

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"Если загрязнение вынесет на берег, это приведет к загрязнению береговой линии, которое будет очень трудно очистить. Влияние на окружающую среду будет зависеть от типа разлитой нефти", — отметили в организации

Мазут является тяжелым остаточным нефтепродуктом, который оказывает более заметное влияние на экологию, в частности морскую фауну.

"Учитывая возможность столь значительного влияния на окружающую среду, основное внимание должно быть сосредоточено на том, чтобы попытаться минимизировать дальнейший разлив. Если корабли затонут, то существует вероятность длительного излияния нефти и нефтепродуктов", – об этом заявил доктор Пол Джонстон и руководитель исследовательских лабораторий Greenpeace на базе Университета Эксетера в Великобритании.

Также, в организации отметили, что РФ не будет беспокоиться и принимать меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду.

В организации отметили, что регион ранее страдал от суровых погодных условий, которые привели к утечке 1,2 тысяч тонн мазута из одного российского танкера в 2007 году у полуострова Тузла.

Последствия причиненного ущерба наблюдались через год после аварии.

Не танкерами единственными

В течение 15 декабря флот РФ понес несколько потерь. Кроме аварии на двух танкерах возле Ялты утонуло третье российское судно. Из-за сильного шторма плавучий кран получил серьезные повреждения.

В соцсетях начали распространять видео, как стрела крана падает под ударами огромных волн и порывами ветра.

Непонятно почему плавучий кран не был завезен в порт до начала шторма, ведь предупреждение об ухудшении погодных условий было объявлено за несколько дней до этого.

Напомним, россияне выходят в море, опасаясь повторения собственного "Перл-Гарбора". Как отметил, спикер Военно-Морских Сил Украины Дмитрий Плетенчук возможной причиной таких маневров могут быть военные тренировки.

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