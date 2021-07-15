Катастрофическая непогода и мощные паводки в Германии: 42 человека погибли, европейские города эвакуируют

ЕС предлагает помощь Германии, Франции, Нидерландам, Бельгии и Люксембургу.

В Германии десятки людей объявили пропавшими без вести, 42 человека погибли. Рухнуло несколько домов. Людей пытаются спасать вертолетами и военной техникой. В Бельгии вода затопила улицы и дороги. Эвакуируют людей и в Нидерландах.

О последствиях природной катастрофы — в материале ТСН.16:45.

Снесены и разрушены водой дома, затоплены улицы. Село Шульд с населением в около 700 человек выглядит как из фильма катастрофы. При обычной погоде местную реку можно было перейти вброд. И после сильных дождей она вышла из берегов и мощные водяные потоки разрушили шесть домов. Десятки человек считаются пропавшими без вести. Их просто не могут найти, не работает телефонная связь. Только в этом селе уже насчитали 18 погибших.

В городе Золинген пенсионер утонул в затопленном подвале собственного дома, когда решил откачать воду. Спасатели предупреждают — ситуация опасна для жизни. Людей просят не выходить на улицы и подниматься на верхние этажи домов.

Звук сирен разрывал ночную тишину в Вуппертале. Жителей затопленных зданий пытаются вывозить на лодках и вертолетах. Спасателям помогают сотни военных. Люди старшего возраста сравнивают произошедшее с войной.

Почти 200 тысяч домов остались без электричества, иногда нет питьевой воды и телефонной связи. Эту природную катастрофу в Германии назвали исторической. Канцлер страны Ангела Меркель, которая находится с визитом в Вашингтоне, выражает соболезнования родственникам погибших и пропавших без вести и благодарит спасателей. Местные власти обещают скорую небюрократическую финансовую помощь.

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Заливает и Нидерланды. Неподалеку Маастрихта без электричества остались сотни домов. Ночью из-за риска наводнения немедленно эвакуировали жителей хосписа и дома престарелых. Ночная эвакуация была и у жителей бельгийского Молингена. Там подтопило 140 домов. Вода полностью заняла первые этажи.

Мощные ливни вызвали наводнения и в северо-восточных районах Франции. Европейский союз предлагает помощь Германии, Франции, Нидерландам, Бельгии и Люксембургу. По прогнозам синоптиков ливни накроют и другие регионы. Остается надеяться, что дожди уже будут не такими сильными. На восстановление разрушенных районов уйдут годы.

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По меньшей мере три человека погибли в результате паводков на северо-востоке Турции. Судьба еще трех — неизвестна. Наибольший удар стихия нанесла по провинции Ризе, где выращивают чай. Там дожди спровоцировали еще и оползни. Под землей оказались несколько домов, из-под обломков одного из них спасатели извлекли тело 75-летней женщины. И теперь с собаками проверяют, нет ли больше жертв под завалами. Из-за паводков несколько поселков остались без дорог и света.

Напомним, несколько стран Европы пострадали от ураганов и ливней. В центральной Германии штормы привели к масштабным наводнениям, а спасателям пришлось освобождать людей из затопленного подземного паркинга.

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