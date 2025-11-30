Катастрофические наводнения охватили Азию: сотни погибших и пропавших без вести (фото)

Последствия стихии / © Associated Press

Около 440 жителей Индонезии, Таиланда и Шри-Ланки стали жертвами наводнений и оползней. Сотни людей пропали без вести.

Об этом сообщают национальные службы по управлению катастрофами этих стран, сообщает латиноамериканский телеканал Telesur.

Больше всего пострадала Индонезия — там заявили о 174 погибших, значительная часть территорий на западе острова Суматра до сих пор отрезана от коммуникаций.

Последствия стихии / © Associated Press

В Таиланде погибли 145 человек, уровень воды поднялся до трех метров. В Таиланде и Индонезии спасатели работают в усложненных условиях из-за отсутствия электроэнергии и связи в отдельных районах.

На Шри-Ланке, по меньшей мере, 123 человека погибли и более 130 пропали без вести. Там от наводнений пострадали около 400 тысяч человек, более 40 тысяч вынуждены покинуть дома.

Последствия стихии / © Associated Press

Местные власти предупреждают, что количество погибших может возрасти, поскольку до многих районов спасатели до сих пор не могут добраться. Масштабы крушения объясняют изменением климата.

Ситуацию усугубили длительные муссонные дожди и тропическая буря, прошедшая по региону.

Напомним, мощный шторм Клаудия вызвал экстремальные погодные условия в Португалии, в части Испании, Ирландии и Великобритании. В результате непогоды погибли три человека, десятки получили ранения.