Катастрофические наводнения в Непале: погибли 100 человек (фото)

Непогода продлится еще два дня.
В Непале погибли, по меньшей мере, 100 человек из-за стихии. Десятки считаются пропавшими без вести из-за больших наводнений и оползней.
Об этом сообщает BBC.
В частности, дожди затопили долину вокруг столицы Катманду.
По состоянию на воскресенье, 29 сентября, десятки людей числятся пропавшими после двух дней интенсивных дождей, затопивших долину вокруг Катманду.
Люди буквально остались на крышах домов, откуда спасатели увозят их на плотах.
Затоплены и тысячи домов у рек. Многие автомагистрали заблокированы.
Четыре крупных гидроэнергетических проекта были остановлены из-за повреждений. Действуют периодические отключения электроэнергии.
По прогнозам, непогода будет бушевать до вторника. Во время спасательно-поисковых работ власти мобилизовали 10 тысяч полицейских, военных и волонтеров. Правительство призвало не путешествовать без надобности и запретило вождение ночью в долине Катманду.
Напомним, известный польский курортный город Лендек-Здруй, который у границы с Чехией, накануне затопило сильное наводнение.
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