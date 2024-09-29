Катастрофические наводнения в Непале: погибли 100 человек (фото)

Непогода продлится еще два дня.

В Непале погибли, по меньшей мере, 100 человек из-за стихии. Десятки считаются пропавшими без вести из-за больших наводнений и оползней.

Об этом сообщает BBC.

В частности, дожди затопили долину вокруг столицы Катманду.

По состоянию на воскресенье, 29 сентября, десятки людей числятся пропавшими после двух дней интенсивных дождей, затопивших долину вокруг Катманду.

Фото: Associated Press

Люди буквально остались на крышах домов, откуда спасатели увозят их на плотах.

Затоплены и тысячи домов у рек. Многие автомагистрали заблокированы.

Четыре крупных гидроэнергетических проекта были остановлены из-за повреждений. Действуют периодические отключения электроэнергии.

Фото: Associated Press

По прогнозам, непогода будет бушевать до вторника. Во время спасательно-поисковых работ власти мобилизовали 10 тысяч полицейских, военных и волонтеров. Правительство призвало не путешествовать без надобности и запретило вождение ночью в долине Катманду.

Напомним, известный польский курортный город Лендек-Здруй, который у границы с Чехией, накануне затопило сильное наводнение.

Читайте также: