"Катастрофические" последствия для бизнеса: США сделали предупреждение ЕС из-за Starlink - FT

Starlink / © depositphotos.com

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США предупредили Европейский Союз о возможных серьезных экономических последствиях, если Брюссель ограничит доступ американских технологических компаний к европейскому рынку. Спор касается спутниковой связи Starlink, облачных сервисов и правил регулирования технологических гигантов.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на заявления посла США в ЕС Эндрю Паздера.

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По его словам, если Евросоюз будет ограничивать деятельность таких компаний, как SpaceX Илона Маска, европейский бизнес может столкнуться с «катастрофическими» ответными мерами на американском рынке.

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Отвечая на вопрос, стоит ли европейским компаниям опасаться американских контрмер, Паздер обратил внимание на масштабы рынка США и возможные последствия для предприятий, работающих с обеих сторон Атлантики.

Из-за чего возник спор вокруг Starlink

Поводом к конфликту стало предложение Европейской комиссии зарезервировать часть радиочастотного спектра для европейских операторов. Эти частоты позволяют смартфонам подключаться непосредственно к спутникам.

Если реализуют инициативу, доступный спектр для американских и китайских компаний, в частности SpaceX, управляющей сетью Starlink, может сократиться.

В то же время речь идет именно об ограничении доступа к определенным радиочастотам, а не о полном запрете Starlink в Европе.

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В SpaceX уже подверглись критике возможные изменения. В компании заявляют, что они могут ухудшить качество связи в Украине, где Starlink играет немаловажную роль в гражданских и военных коммуникациях после полномасштабного вторжения России.

Европейская комиссия со своей стороны объясняет необходимость изменений стремлением привлечь новых участников рынка, диверсифицировать поставщиков и усилить конкуренцию. При этом Брюссель отмечает, что европейский рынок должен оставаться открытым и для компаний из ЕС.

Европа стремится снизить зависимость от американских технологий

По данным FT, стремление ЕС развивать собственные технологические мощности связано, в частности, с опасениями по поводу непредсказуемой политики президента США Дональда Трампа и зависимости критически важной инфраструктуры от иностранных компаний.

В этом контексте Евросоюз продвигает законодательную инициативу Cloud and AI Development Act. Она предусматривает требования к цифровому суверенитету для поставщиков чувствительных облачных услуг и должна помочь европейским компаниям развиваться как альтернатива американским технологическим корпорациям.

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Паздер признал, что Европа имеет право защищать конфиденциальную информацию. В то же время он подверг сомнению целесообразность ограничений, направленных на поддержку европейских компаний путем сужения возможностей американских конкурентов.

США также критикуют европейские штрафы для технологических гигантов

Отдельные претензии американского посла касаются Закона ЕС о цифровых рынках — Digital Markets Act (DMA), устанавливающего правила для крупнейших цифровых платформ.

Паздер обратил внимание на многомиллиардные штрафы, наложенные на американские компании, и подверг сомнению, действительно ли европейское регулирование направлено на усиление конкуренции, а не на пополнение бюджета ЕС.

По его мнению, ограничения и санкции могут сдерживать американские инвестиции и таким образом мешать самим европейцам добиваться технологических целей.

Вашингтон предлагает Европе сотрудничать против Китая

США призывают Европу к более тесному сотрудничеству в противодействии технологическим амбициям Китая. Особое внимание Вашингтон уделяет искусственному интеллекту и квантовым вычислениям.

Для Евросоюза остается сложная задача: уменьшить зависимость от американских технологий и одновременно избежать экономического конфликта с США, говорится в материале.

Если Брюссель продолжит политику технологического суверенитета, ему придется искать баланс между поддержкой собственных компаний, сохранением конкуренции и риском американских ответных мер.

Ранее речь шла о комментарии министра финансов США Скотта Бессента относительно заявлений президента Украины Владимира Зеленского о возможном ограничении доступа к спутниковой связи Starlink и перерыве в обмене разведывательными данными. Он призвал украинского лидера быть осторожнее с подобными обвинениями.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Соединенные Штаты Америки возобновили обмен разведывательными данными с Украиной после перерыва.

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