Катастрофические последствия для РФ: Вашингтон послал Путину жесткий сигнал в связи с войной в Украине

Президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин / © ТСН

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Вашингтон посылает российскому президенту Владимиру Путину сигналы о том, что дальнейший отказ от реальных переговоров о прекращении войны в Украине может обернуться катастрофическими последствиями для России.

Такое мнение в комментарии изданию «Фокус» высказал кандидат политических наук и эксперт по международным отношениям Станислав Желиховский.

По его словам, в Кремле заметили, что Соединенные Штаты могут постепенно переориентировать свое внимание с Ближнего Востока на российско-украинскую войну и поиск путей прекращения активных боевых действий.

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«Сейчас Вашингтон посылает очень интересные сигналы. Эти сигналы явно не из тех, что могут вселять надежду в Кремль», — отметил эксперт.

Желиховский обратил внимание на то, что администрация президента США Дональда Трампа, по его словам, даже не демонстрирует намерений удерживать Украину от продолжения ударов по военным и стратегическим объектам на территории России.

Почему в России заговорили о переговорах

По мнению Желиховского, последние заявления российской стороны о готовности к переговорам связаны прежде всего с усилением давления со стороны Украины на РФ.

«Украина усилила давление, и Путин пытается найти способ как-то изменить ситуацию. Он понимает, что если не пойдет на переговоры так, как это должно быть, то последствия будут катастрофическими для России», — подчеркнул политолог.

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По его словам, все более частые удары по военной и логистической инфраструктуре РФ заставляют российское руководство задумываться о перспективах затяжной войны.

Крым находится в изоляции, а потери России растут

Эксперт отметил, что оккупированный Крым фактически оказался в условиях изоляции из-за регулярных украинских ударов по логистическим маршрутам. При этом атаки всё чаще достигают территории самой России — от Москвы до отдаленных регионов.

По мнению Желиховского, ситуацию для Кремля осложняет стремительное развитие украинских оборонных технологий, в частности производства беспилотников и ракетного вооружения.

Он также считает, что потенциальное развертывание лицензионного производства современных систем противовоздушной обороны в Украине могло бы существенно изменить баланс сил и снизить эффективность массированных атак со стороны России.

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Российская экономика испытывает последствия войны

По словам эксперта, в Кремле осознают, что война все сильнее бьет по российской экономике.

Желиховский обратил внимание на проблемы с топливоснабжением, потери нефтегазовой инфраструктуры и рост недовольства среди представителей российских элит.

«Граждане и элита начинают задавать вопросы. Олигархи теряют прибыль из-за уничтоженных нефтебаз, а экономика держится на военных рельсах. Рано или поздно это приведет к тому, что Россия не сможет финансировать войну», — убежден эксперт.

Путин может отложить принятие решения до выборов

По мнению Желиховского, российский президент в настоящее время пытается выиграть время и, возможно, увязывает свои дальнейшие шаги с внутриполитическими процессами.

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«Путин понимает, что может воевать еще несколько месяцев. Я не исключаю, что он хочет провести избирательную кампанию в России в сентябре. Сейчас он не может как-то кардинально изменить ситуацию, а уже после этого — возможно, осенью — всё-таки согласится на переговоры», — отметил он.

В то же время политолог сомневается, что возможные переговоры в ближайшее время принесут реальный результат. По его оценке, после завершения избирательного цикла Кремль может оказаться перед выбором между имитацией диалога и новой волной мобилизации.

Однако, как убежден Желиховский, даже мобилизация не способна кардинально изменить ситуацию на фронте, зато может усилить внутреннюю напряженность в самой России и спровоцировать новые кризисные процессы.

Напомним, украинский политолог Владимир Фесенко также обратил внимание на то, что в Кремле выражают недовольство изменением позиции США в отношении переговоров о войне в Украине. Российские власти считают, что Вашингтон больше не требует от Украины вывода войск из Донбасса в качестве условия для диалога.

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