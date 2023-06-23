"Катастрофический взрыв": что произошло с "Титаном", направлявшимся к "Титанику"

Обломки пропавшего в воскресенье батискафа "Титан" обнаружили с помощью дистанционно управляемого подводного поискового аппарата (ROV) в 487 м от носовой части затонувшего "Титаника". Все пятеро находившихся на борту пассажиров погибли. Удастся найти их тела – пока неизвестно.

Об этом пишет Би-би-си.

По словам контрадмирала американской береговой охраны Джона Могера, обнаруженные ими обломки соответствуют гипотезе о "катастрофическом взрыве".

Поисковая миссия обнаружила два больших обломка – конус хвоста "Титана" и посадочную раму, свидетельствующую о том, что судно разлетелось на части.

По словам Райана Ремси, бывшего капитана подводной лодки Королевского флота Великобритании, чтобы ответить на вопрос, почему это произошло и как это можно было предотвратить, власти будут собирать каждый обломок, который смогут найти.

"Черного ящика не было, поэтому отследить последние движения самого судна невозможно", – говорит он. Но в остальном это будет такое же расследование, как и всякая катастрофа.

Военно-морские силы США обнаружили "акустическую аномалию, похожую на взрыв" спустя всего несколько часов после того, как "Титан" начал погружение в воскресенье.

Информацию немедленно передали Береговой охране США, сузившей круг своих поисков. Почему эту информацию не обнародовали раньше, неясно.

Сообщается, что звук взрыва уловила тайная система гидролокаторов дальнего радиуса действия ВМС, которая начала действовать еще со времен холодной войны. Впрочем, когда произошел взрыв на "Титане", неизвестно.

Расположение обломков – относительно близко к "Титанику" – и время последней связи "Титана" с материнским кораблем, предполагают, что авария произошла ближе к концу спуска в воскресенье.

Звуки, зафиксированные в начале этой недели исследовательскими судами, скорее всего, поступали с других судов и не имели отношения к "Титану".

Адмирал сэр Джеймс Бернелл-Ньюджент, бывший главнокомандующий Королевским флотом, предположил, что Титан мог взорваться под огромным давлением морской воды.

В Сети смоделировали взрыв батискафа, направлявшегося к "Титанику"

Ужасающие видеоролики, размещенные в TikTok, демонстрируют возможное развитие "катастрофического взрыва" подводного аппарата "Титан", воспроизводя страшные сцены, в результате которых погибли пять пассажиров в глубинах Северной Атлантики. Об этом пишет американская газета New York Post.

Ролики на TikTok показывают происходящие с впечатляющей скоростью взрывы, воспроизводя анимацию, иллюстрирующую внезапное разрушение подводного батискафа.

Напомним, в четверг, 23 июня, Береговая охрана США объявила, что все пассажиры погибли мгновенно в результате взрыва, когда они погружались в глубины океана для исследования 111-летних развалин "Титаника". Обломки, найденные на глубине почти 12 500 футов, соответствуют "катастрофической потере давления в камере", что означает, что океанский вес сокрушил ее после того, как "Титан" потерял связь с надводным судном в воскресенье, 18 июня, пишет издание.

22 июня сообщалось, что батискаф находится в критической ситуации из-за нехватки кислорода, а поисковая операция осуществляется "на грани возможностей". Тогда сообщалось, что кислород может закончиться в течение суток.

Американский режиссер Джеймс Кэмерон, снявший известный фильм "Титаник", поражен схожестью в катастрофах лайнера, затонувшего в 1912 году после столкновения с айсбергом, и трагедией батискафа "Титан", обломки которого удалось обнаружить 22 июня.

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