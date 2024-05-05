Катастрофическое наводнение в Бразилии: погибли более 50 человек, люди массово покидают свои дома

Еще более семи десятков человек пропали без вести.

В штате Бразилии Риу-Гранди-ду-Сул из-за сильных дождей и наводнений погибли 57 человек. Еще почти семь десятков человек считаются пропавшими без вести.

Об этом пишет Reuters.

Кроме того, более 32 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, поскольку от сильных ливней пострадали почти две трети из 497 городов штата.

Наводнения разрушили дороги и мосты, спровоцировали оползни и частичный обвал дамбы на малой гидроэлектростанции. Под угрозой обрушения – еще одна плотина в городе Бенту Гонсалвес.

Фото: Associated Press

В столице штата Порту-Алегри озеро Гуайба вышло из берегов и затопило улицы. А международный аэропорт Порту-Алегри приостановил все рейсы на неопределенный период.

"Уровень воды в реках будет оставаться высоким в течение нескольких дней", — заявил губернатор штата Эдуардо Лейте.

Напомним, ливень в Эмиратах наделал беды. К вечеру 16 апреля выпала годовая норма осадков – более 120 мм. Улицы города буквально ушли под воду.

Из-за непогоды были закрыты международный аэропорт в Дубаях и учебные заведения на территории ОАЭ, государственные служащие в основном работали удаленно, полиция и "скорая" дежурили на затопленных автомагистралях. Вода затопила некоторые дома, власти отправили цистерны на улицы и шоссе, чтобы откачать воду.

В соседнем Омане в результате сильных дождей, продолжавшихся несколько последних дней, по меньшей мере 18 человек погибли.

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