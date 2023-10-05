Катастрофическое наводнение в Индии смывает все на пути: есть погибшие и пропавшие без вести (фото)

В индийском штате Сикким в результате наводнения погибли более 10 человек. Еще 82 человека, в том числе 23 военнослужащих, считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает издание Al Jazeera.

Сильные дожди повлекли за собой разлив ледникового озера Лонак, что стало причиной катастрофического наводнения в регионе.

По данным Индийского метеорологического департамента (IMD), в штате Сикким выпала пятикратная норма выпадов, что не характерно для осени в отдаленном регионе Гималиев.

В Индии наводнение унесло жизни, по меньшей мере, 10 человек / Фото: Associated Press

"Сейчас из разных мест изъяли 10 тел. Еще по меньшей мере 82 человек числятся пропавшими без вести, 22 человека получили ранения, некоторые из них в тяжелом состоянии", — сказал главный секретарь штата Патхак.

Метеорологический департамент Индии предупредил о сдвигах и сбоях в авиарейсах, поскольку прогнозируется, что сильный дождь будет продолжаться в течение следующих двух дней в некоторых частях Сиккима.

Напомним, в Нью-Дели ливни вызвали наводнения и оползни, от которых погибли, по меньшей мере, 22 человека.

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