Катастрофическое наводнение в Испании: количество погибших приближается к сотне

Валенсия сначала пострадала от аномально огромного града, а затем дожди спровоцировали разрушительное половодье.

29 октября в испанской Валенсии произошло ужасное наводнение, в результате которого погибло 95 человек. А целые пригороды оказались под водой. Поток сносил мосты, автомобили.

Об этом сообщает AP.

Экстренные службы в восточном регионе Валенсия сообщили о 92 погибших. Еще два человека погибли в соседнем регионе Кастилия-Ла-Манча, также об одной смерти сообщила южная Андалусия.

Фото: Associated Press

Спасатели и более 1,1 тысячи солдат из испанских подразделений экстренного реагирования были направлены в пострадавшие районы. Центральное правительство Испании создало кризисный комитет для координации спасательных работ.

За восемь часов в Валенсии выпало больше осадков, чем в предыдущие 20 месяцев. Поисковые работы в труднодоступных местах продолжаются.

Estos son los trabajadores de Ikea atrapados en Valencia. L'empresa no paró l'activitat por la DANA. Empresarios y dirigentes políticos son els responsables de no haver paralitzat les activitats. En aquest sistema capitalista no valemos res. pic.twitter.com/plyNkgkJHF — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) October 30, 2024

Ожидается, что число погибших резко возрастет, поскольку экстренные службы продолжают поиски десятков людей, которые, как сообщается, до сих пор считаются пропавшими без вести.

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