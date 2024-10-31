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Катастрофическое наводнение в Испании: количество погибших приближается к сотне

Катастрофическое наводнение в Испании: количество погибших приближается к сотне

Фото: Associated Press

Валенсия сначала пострадала от аномально огромного града, а затем дожди спровоцировали разрушительное половодье.

29 октября в испанской Валенсии произошло ужасное наводнение, в результате которого погибло 95 человек. А целые пригороды оказались под водой. Поток сносил мосты, автомобили.

Об этом сообщает AP.

Экстренные службы в восточном регионе Валенсия сообщили о 92 погибших. Еще два человека погибли в соседнем регионе Кастилия-Ла-Манча, также об одной смерти сообщила южная Андалусия.

© Associated Press
Фото: Associated Press

Спасатели и более 1,1 тысячи солдат из испанских подразделений экстренного реагирования были направлены в пострадавшие районы. Центральное правительство Испании создало кризисный комитет для координации спасательных работ.

За восемь часов в Валенсии выпало больше осадков, чем в предыдущие 20 месяцев.  Поисковые работы в труднодоступных местах продолжаются.

Ожидается, что число погибших резко возрастет, поскольку экстренные службы продолжают поиски десятков людей, которые, как сообщается, до сих пор считаются пропавшими без вести.

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