Катастрофическое наводнение в Ливии: количество погибших рекордное, а последствия шокируют (фото, видео)

В Ливии количество погибших во время наводнения и обрушение двух плотин погибли около 11 300 человек. Еще более десяти тысяч считаются пропавшими без вести.

Об этом пишет Associated Press со ссылкой на Красный Полумесяц.

По словам журналистов, сильнее всего пострадал город Дерна. Тысячи погибших жителей пришлось похоронить в братских могилах. Предполагается, что в общей сложности погибших может быть до 20 тысяч человек.

Издание отметило, что спасательные работы и операции по возвращению тел были осложнены конфликтом внутри страны, разделенной между конкурирующими восточными и западными администрациями. Признанное международным сообществом Правительство национального единства базируется в Триполи, на западе страны. Параллельная администрация действует на востоке под контролем Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, которому не удалось захватить Триполи во время окончившейся в 2020 году кровавой 14-месячной осады.

Здесь в первый после-высок высокой резолюции satelite image of port city of Derna.



Либия 9-11. pic.twitter.com/HirE59i1Bn — Nahel Belgherze (@WxNB_) September 12, 2023

Как можно было предотвратить гибель тысяч людей

Национальный метеорологический центр Ливии выпустил ранние предупреждения об экстремальном погодном событии в начале шторма "Даниэль". Однако специалисты не смогли предупредить о рисках, связанных с возможным разрушением дамб.

Об этом заявил генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации Петтери Тааласа.

По словам Тааласа, метеорологи в Ливии работают в проблемных условиях. IT-системы метеоцентра не функционируют должным образом. Также наблюдается серьезная нехватка персонала.

"Трагедия в Ливии подчеркивает разрушительные и каскадные последствия экстремальных погодных условий для нестабильных государств и демонстрирует необходимость раннего предупреждения о многочисленных опасностях, охватывающих все уровни власти и общества", — сказал Тааласа.

В Ливии подтвердили 11 тысяч погибших из-за наводнения / Фото: Associated Press

Что известно о наводнении в Ливии

В воскресенье, 10 сентября, шторм "Даниэль" пронесся над Средиземным морем, затопив дороги и разрушив здания в Дерне. Затоплены многие жилые дома, больницы и объекты инфраструктуры.

В Дерне смыло целые кварталы. На кладбище собрали более 700 неидентифицированных тел, а местные власти заявляют, что тысячи человек пропали без вести. Многих людей смыло в Средиземное море. Уже несколько дней волны выбрасывают их тела на берег. Погибли целые семьи. Многих хоронят в больших братских могилах.

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