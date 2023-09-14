Катастрофическое наводнение в Ливии: людей хоронят в братских могилах (фото)

В результате наводнения в Ливии в городе Дерна могли погибнуть от 18 до 20 тысяч человек.

Об этом заявил мэр населенного пункта Абдулменам аль-Гаити телеканалу Al Arabiya.

Сообщается, что такую оценку глава Дерны привел на основании количества уничтоженных районов.

В результате разрушительного наводнения в Ливии, по предварительным подсчетам властей, могли погибнуть не менее 5000 человек, пишет Би-би-си.

"Количество пропавших без вести исчисляется тысячами, а количество погибших, как ожидают, составит 10 тысяч", — заявил министр здравоохранения администрации, контролирующей восток Ливии, Осман Абдель Джалиль.

В Дерне смыло целые кварталы. На кладбище собрали более 700 неидентифицированных тел, а местные власти заявляют, что тысячи человек пропали без вести.

"Ситуация в городе Дерна становится все более трагичной, окончательных данных о количестве жертв нет, — сказал Джалиль. — Многие районы пока недоступны".

Последствия стихии / Фото: Associated Press

Многих людей смыло в Средиземное море. Уже несколько дней волны выбрасывают их тела на берег. Погибли целые семьи. Многих хоронят в больших братских могилах.

Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в Ливии назвала количество погибших огромным. Борьба с наводнением, по их словам, "выходит за пределы возможностей правительства, общества и народа", и для того, чтобы справиться с его последствиями, потребуется международная помощь.

Ситуация в Дерне катастрофическая / Фото: Associated Press

Отметим, что город Дерна расположен на побережье Средиземного моря. По состоянию на 2005 год его население составило 79 тысяч человек.

Циклон "Даниэль" обрушился к северо-востоку Ливии 10 сентября и принес в расположенные на побережье Средиземного моря города штормовой ветер и ливни с грозами.

Напомним, 2 сентября на южное побережье Китая обрушился мощный супертайфун "Саола". Он заставил сотни тысяч человек покинуть свои дома.

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