Катастрофическое наводнение в Непале и Тибете: количество жертв возросло, связи с украинцами до сих пор нет

Масштабное наводнение в Непале / © Associated Press

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В Непале в результате внезапного наводнения и оползней количество погибших возросло до 579 человек. Спасатели продолжают поиски сотен без вести пропавших. К поискам привлечены армия и полиция Непала, а также около 15 вертолетов.

Об этом пишет издание The Guаrdian.

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По данным непальских властей, сотни людей уже спасены, а десятки получают медицинскую помощь в столице Катманду.

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В общей сложности пропавшими без вести в Непале и китайском Тибете числятся около 1000 человек. Более 500 из них — иностранцы из разных стран, в том числе туристы и паломники. Спасатели используют вертолеты для поиска выживших и доставки грузов тысячам людей, отрезанных от мира в городах и долинах. Службы экстренной помощи также были привлечены к поискам собак.

Наводнение в Непале / © Associated Press

Наводнение в Непале — что известно

26 августа на границе между Непалом и Китаем произошел обвал ледника. Это привело к огромному потоку камней, льда, грязи и обломков, который каскадом пронесся через гималайские реки. Уровень воды резко поднялся и затопил населенные пункты. В это время там находились тысячи паломников и туристов.

Мощный поток воды, грязи и камней смывал дома, дороги и мосты, сносил автомобили и в считанные минуты менял русла рек.

После масштабного наводнения связь потеряна с 56 гражданами Украины. Пока украинцев нет среди погибших или раненых.

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Почему поток оказался таким разрушительным

Ученые предполагают, что мощный оползень частично перекрыл реку, вода начала накапливаться, а затем прорвала естественную запруду и с огромной силой двинулась книзу.

Майк Сирл, профессор Оксфордского университета, говорит, что весь этот процесс мог продолжаться от нескольких часов до нескольких дней.

По его словам, ситуацию значительно ухудшили особенности Гималаев — крутые горные склоны и глубокие узкие долины. Поэтому вода, камни и обломки двигались вниз с большой скоростью.

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