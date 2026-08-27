Катастрофическое наводнение в Непале: количество жертв возросло, более 1000 людей пропали без вести

Наводнение в Непале / © АР

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Масштабное наводнение в Непале и Тибете повлекло гибель не менее 165 человек, в то время как более 1000 человек до сих пор считаются пропавшими без вести. Спасательно-поисковые операции продолжаются, несмотря на сложные условия.

Об этом пишет The Guardian.

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После масштабного наводнения в Непале и Тибете более 1000 человек считаются пропавшими без вести. Непальское агентство по чрезвычайным ситуациям сообщило, что связь с 823 людьми до сих пор не удалось установить. С момента стихийного бедствия прошло более 24 часов. Среди пропавших по меньшей мере 579 туристов — граждане Непала и иностранцы.

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В Непале и Китае подтверждена гибель не менее 165 человек. В то же время власти Непала и Тибета предупреждают, что количество жертв может оказаться значительно больше. Поисково-спасательные операции продолжаются, чрезвычайники пытаются установить местонахождение сотен пропавших.

США выразили соболезнования семьям погибших и объявили о предоставлении Непалу 500 тыс. дол. экстренной помощи. Об этом сообщили в Государственном департаменте.

Госсекретарь США Марк Рубио также опубликовал слова поддержки в X: «Мы выражаем свою солидарность и объединяемся в молитве за народ Непала после разрушительного наводнения».

Стихийное бедствие произошло 26 августа после того, как огромный поток грязи и камней сошел в реку на гималайской границе между Непалом и Тибетом. Это привело к внезапному наводнению, которое разрушило дома, дороги и пограничные переходы.

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По данным непальской полиции, к настоящему моменту обнаружили 157 тел. Еще три человека погибли на тибетской стороне границы, сообщили местные власти.

Сначала непальские чиновники предполагали, что стихию могло повлечь за собой землетрясение, которое якобы спровоцировало обвал нижней части ледника и привело к наводнению. Однако впоследствии Геологическая служба США заявила, что зафиксированный в этот период толчок явился следствием падения ледниковой породы и льда на дно долины.

Напомним, в результате масштабного наводнения на границе Непала и Тибета пропали без вести 53 гражданина Украины. Пока информации о погибших или пострадавших среди украинских граждан нет. Посольства Украины в Индии и Китае по поручению главы МИД Андрея Сибиги совместно с почетным консулом в Непале и местными компетентными органами ведут поисково-спасательные работы и устанавливают связь с пропавшими.

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