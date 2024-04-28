Катастрофическое наводнение в Танзании: погибли более 150 человек

В Танзании из-за наводнения, вызванного ливнями, погибли 155 человек. Еще 200 тысяч пострадали.

Об этом пишет Associated Press.

Число жертв наводнения за две недели возросло более чем вдвое. Количество осадков продолжает увеличиваться, особенно в прибрежном регионе и столице Дар-эс-Салами.

Кроме того, из-за ливней разрушены дороги, мосты и железные дороги. Затопленные школы закрыли, а экстренные службы спасали людей, оказавшихся заблокированными из-за наводнений.

Премьер-министр Маджалива призвал жителей низменных районов переехать в более высокие места, а районных чиновников обеспечить жителей пострадавших домов продуктами питания.

От дождей пострадали более 51 тысячи домохозяйств. Непогода также "бурлит" в соседних с Танзанией Бурунди и Кении.

Напомним, ливень в Эмиратах наделал беды. К вечеру 16 апреля выпала годовая норма осадков – более 120 мм. Улицы города буквально ушли под воду.

Из-за непогоды были закрыты международный аэропорт в Дубае и учебные заведения на территории ОАЭ, государственные служащие в основном работали удаленно, полиция и "скорая" дежурили на затопленных автомагистралях. Вода затопила некоторые дома, власти отправили цистерны на улицы и шоссе, чтобы откачать воду.

В соседнем Омане в результате сильных дождей, продолжавшихся несколько последних дней, по меньшей мере, 18 человек погибли.

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