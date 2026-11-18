Россия отвергает идеи США по миру / © Associated Press

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Представители России продолжают публично отвергать наработки США по послевоенной системе безопасности НАТО и возражают против возможности допуска Европы к будущим мирным переговорам.

Об этом пишут в Институте изучения войны (ISW).

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Россия отвергает идеи США относительно мира

Как сообщил 17 ноября заместитель главы МИД России Сергей Рябков, вступление Украины в НАТО для РФ «категорически неприемлемо». По его словам, вопрос участия европейских представителей в дальнейшем переговорном процессе сейчас вообще не обсуждается.

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Параллельно с этим 17 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил с тезисом, что политики Европы пытаются буквально «втиснуться» в мирные переговоры.

По мнению Лаврова, европейцы делают это для развития новой конфигурации безопасности в регионе, которая будет направлена против России. Лавров расценил такие инициативы как попытку ограничить глобальное влияние Москвы и еще раз подчеркнул, что Кремль не отказывается от своих первоначальных ультиматумов, выдвинутых еще в 2021 году.

Озвученные Рябковым вчера тезисы прямо противоречат мирным инициативам, которые ранее продвигал спецпосланник США Стив Уиткофф и бывший старший советник президента США Джаред Кушнер.

В то же время российская политическая верхушка лишь усиливает свое сопротивление присутствию европейских делегаций за столом переговоров — несмотря на недавние сигналы из Вашингтона о необходимости привлечь Европу.

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Напомним, глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что, несмотря на возможные «разные тактические шаги», конечные цели Кремля в отношении Украины остаются неизменными, и Москва от них не откажется.

Он также отметил, что европейские страны, в конечном счете, придется привлечь к переговорам, хотя и обвинил их в попытках навязать собственные условия и построить архитектуру безопасности против России.

Кроме того, Лавров заявил, что появление любых европейских военных в Украине будет означать непосредственное вступление стран Европы в войну. Похожую позицию озвучил его заместитель Сергей Рябков: он призвал противоположную сторону «показывать готовность к компромиссам» и добавил, что Россия достигнет своих целей политическими или военными методами.

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