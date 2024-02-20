Катера, подводное оружие и ЗРК: Швеция предоставит Украине свой самый большой пакет военной помощи

Швеция презентовала свой крупнейший пакет военной помощи Украине на сумму 7,1 млрд шведских крон (около 680 млн долларов).
Швеция объявила о новой военной помощи Украине. В частности, страна должна передать Украине всего 10 боевых катеров, 20 групповых лодок и подводное оружие. Новый пакет поддержки станет 15-м, который Швеция отправляет Украине.
Об этом сообщает шведское издание SVT.
"В конце концов речь идет о человечности и порядочности, а также о защите ценностей и интересов, которые важны для Швеции", — сказал министр обороны Пол Йонсон на пресс-конференции.
Так, новый пакет помощи включает:
- 10 боевых катеров 90;
- 20 групповых лодок;
- подводное оружие, например мины и торпеды;
- зенитные комплексы типа Robot 70;
- противотанковые работы модели TOW;
- гранатомет с боеприпасами;
- артиллерийские боеприпасы;
- ручные гранаты;
- гранатомет Карла Густава;
- медицинское оборудование;
- машины скорой помощи;
- 1 миллиард на закупку военной техники через разные фонды, а также 1 миллиард на заказ новых боевых машин 90 для Украины;
- 400 миллионов шведских крон на разные образовательные инициативы для украинцев.
По словам министра обороны страны, новый пакет поддержки разработан специально в соответствии с потребностями Украины.
"Поскольку у нас нет неограниченных ресурсов в собственной военной организации, важно создать условия для доставки вновь произведенной оборонной техники", — добавил Пол Йонсон.
Благодаря предыдущим пакетам поддержки, которые Швеция уже посылала Украине, страна выделила в общей сложности более 30 миллиардов шведских крон (около 3 млрд долларов).
Напомним, партнеры рассматривают возможность передачи Украине шведских истребителей Gripen в дополнение к F-16. Украинские пилоты уже тестировали эти самолеты, однако это еще не проходили обучение на истребителях.
Читайте также: