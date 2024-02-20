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Катера, подводное оружие и ЗРК: Швеция предоставит Украине свой самый большой пакет военной помощи

Катера, подводное оружие и ЗРК: Швеция предоставит Украине свой самый большой пакет военной помощи

Патрульный катер/Фото иллюстративный

Швеция презентовала свой крупнейший пакет военной помощи Украине на сумму 7,1 млрд шведских крон (около 680 млн долларов).

Швеция объявила о новой военной помощи Украине. В частности, страна должна передать Украине всего 10 боевых катеров, 20 групповых лодок и подводное оружие. Новый пакет поддержки станет 15-м, который Швеция отправляет Украине.

Об этом сообщает шведское издание SVT.

"В конце концов речь идет о человечности и порядочности, а также о защите ценностей и интересов, которые важны для Швеции", — сказал министр обороны Пол Йонсон на пресс-конференции.

Так, новый пакет помощи включает:

  • 10 боевых катеров 90;
  • 20 групповых лодок;
  • подводное оружие, например мины и торпеды;
  • зенитные комплексы типа Robot 70;
  • противотанковые работы модели TOW;
  • гранатомет с боеприпасами;
  • артиллерийские боеприпасы;
  • ручные гранаты;
  • гранатомет Карла Густава;
  • медицинское оборудование;
  • машины скорой помощи;
  • 1 миллиард на закупку военной техники через разные фонды, а также 1 миллиард на заказ новых боевых машин 90 для Украины;
  • 400 миллионов шведских крон на разные образовательные инициативы для украинцев.

По словам министра обороны страны, новый пакет поддержки разработан специально в соответствии с потребностями Украины.

"Поскольку у нас нет неограниченных ресурсов в собственной военной организации, важно создать условия для доставки вновь произведенной оборонной техники", — добавил Пол Йонсон.

Благодаря предыдущим пакетам поддержки, которые Швеция уже посылала Украине, страна выделила в общей сложности более 30 миллиардов шведских крон (около 3 млрд долларов).

Напомним, партнеры рассматривают возможность передачи Украине шведских истребителей Gripen в дополнение к F-16. Украинские пилоты уже тестировали эти самолеты, однако это еще не проходили обучение на истребителях.

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