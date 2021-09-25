Католическая церковь после обнаружения останков более тысячи детей в Канаде извинилась за пытки

Католическая церковь после обнаружения останков более тысячи детей в Канаде извинилась за пытки

Представители коренных народов требуют извинений от Папы Римского.

Католическая церковь в пятницу, 24 сентября, извинилась перед коренными народами Канады за столетие злоупотреблений в школах-интернатах, созданных правительством для привлечения детей к обществу.

Об этом сообщает France 24.

"Мы, католические епископы Канады, выражаем наше глубокое раскаяние и безоговорочно приносим свои извинения", — говорится в заявлении, авторы которого добавили, что "полностью привержены" примирению.

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Епископы указали, что "признают страдания" школьников из числа коренного населения и "серьезные злоупотребления", которым те подвергались, в частности "физическое, психологическое, эмоциональное, духовное, культурное и сексуальное" жестокое обращение со стороны директоров и учителей.

"Многие католические религиозные общины и епархии участвовали в этой системе, что привело к подавлению языков, культуры и духовности коренных народов, не уважая богатую историю, традиции и мудрость коренных народов", — отметили заявители.

Этот шаг со стороны католической церкви произошел после обнаружения около 1,2 тыс. безымянных могил на территории трех бывших школ для детей коренных народов в провинциях Британская Колумбия и Саскачеван.

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Всего около 150 тысяч детей индейцев, метисов и инуитов были принудительно зачислены с конца 1800-х до 1990-х годов в 139 школ-интернатов по всей Канаде. Школьники месяцами и даже годами не виделись со своими семьями.

Комиссия по установлению истины и примирению пришла к выводу, что неудачная политика правительства была равносильна "культурному геноциду".

30 сентября в Канаде впервые отметят Национальный день истины и примирения. В этот день страна чествует память тысяч детей из числа коренных народов, умерших или пропавших без вести из школ.

Между тем по всей стране с использованием георадара продолжаются поиски других возможных захоронений. Племена же пытаются собрать воедино старые документы, которые могут помочь идентифицировать умерших в безымянных могилах и пролить свет на судьбу тех, кто так и не вернулся домой.

Епископы обязались "предоставлять документы или записи (по запросу племен), которые помогут увековечить память тех, кто похоронен в безымянных могилах".

Группы и лидеры коренных народов также призывают извиниться Папу Римского, с которым их делегация в декабре должна встретиться в Ватикане.

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