Казахстан арестовал имущество "Роскосмоса" из-за ракеты "Союз-5" — СМИ

"Роскосмос" задолжал Казахстану 13,5 млрд тенге.
Казахстан наложил арест на имущество главного оператора российских космодромов – Центра по эксплуатации наземной космической инфраструктуры.
Об этом пишут казахские СМИ.
Поводом для этого стала задолженность на 13,5 млрд. тенге, или 2 млрд. рублей перед АО "Совместное казахстанско-российское предприятие "Байтерек". Задолженность возникла из-за проведения работ по оценке влияния на окружающую среду ракеты "Союз-5".
Служба приставов Республики Казахстан запретила ЦЕНКО выводить материальные ценности и активы из страны, а ее руководителю запрещено покидать территорию республики до окончания следственных действий.
Напомним, Казахстан поддержал китайский мирный договор.
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