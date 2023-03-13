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Казахстан арестовал имущество "Роскосмоса" из-за ракеты "Союз-5" — СМИ

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
1538
Время на прочтение
1 мин
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Казахстан арестовал имущество "Роскосмоса" из-за ракеты "Союз-5" — СМИ

Фото: pixabay.com

"Роскосмос" задолжал Казахстану 13,5 млрд тенге.

Казахстан наложил арест на имущество главного оператора российских космодромов – Центра по эксплуатации наземной космической инфраструктуры.

Об этом пишут казахские СМИ.

Поводом для этого стала задолженность на 13,5 млрд. тенге, или 2 млрд. рублей перед АО "Совместное казахстанско-российское предприятие "Байтерек". Задолженность возникла из-за проведения работ по оценке влияния на окружающую среду ракеты "Союз-5".

Служба приставов Республики Казахстан запретила ЦЕНКО выводить материальные ценности и активы из страны, а ее руководителю запрещено покидать территорию республики до окончания следственных действий.

Напомним, Казахстан поддержал китайский мирный договор.

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Дата публикации
Просмотры
1538
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