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Категория
Мир
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Казахстан не выдал России украинку, которая могла попасть в ловушку ФСБ

Украинка Любовь Рожанская, экстрадицию которой требовала Россия, уже вернулась в одну из стран ЕС.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Казахстан

Казахстан / © Associated Press

Гражданка Украины Любовь Рожанская, задержанная в Казахстане по запросу России в связи с подозрением в якобы похищении ребенка, смогла покинуть страну и выехать в одно из государств Европейского Союза.

Об этом сообщает Deutsche Welle (DW) со ссылкой на адвоката женщины Алексея Прянишникова.

Любовь Рожанскую задержали 1 октября 2026 года в Астане на основании российского запроса. В течение трёх дней суд должен был определить ей меру пресечения, однако этого не произошло. В результате украинка смогла выйти из следственного изолятора и покинуть Казахстан.

По словам адвоката, по состоянию на 8 октября Рожанская уже находилась в одной из стран ЕС. Её освобождения добивались Министерство иностранных дел Украины и омбудсмен Дмитрий Лубинец, который призвал казахстанскую сторону не выдавать женщину России из-за угрозы её безопасности.

По данным DW, российский запрос об экстрадиции Рожанской, переданный через Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), ранее не отзывался.

В чём обвинили украинку в РФ 

Рожанская приехала в Астану, чтобы забрать внука и вернуть его в Украину. В 2021 году мать мальчика увезла его в Россию, где они остались жить. Впоследствии оба получили российское гражданство.

В Украине судебные решения по иску отца определили местом проживания мальчика Одессу, где проживает его отец. Украинские родственники в течение нескольких лет пытались добиться возвращения ребенка.

По словам адвоката Прянишникова, Рожанская не знала об уголовном преследовании в России. Дело о якобы похищении ребенка против неё было возбуждено в 2025 году, однако об этом стало известно лишь после получения документов о её возможной экстрадиции из Казахстана.

Украинка попала в ловушку ФСБ?

Ранее адвокат отметил, что задержание Рожанской в Астане было заранее спланировано. Он высказал предположение, что российские спецслужбы могли преследовать собственные мотивы, в частности стремиться улучшить статистику раскрываемости преступлений.

Прянишников также заявил, что, несмотря на семейный характер дела, в нем может быть политический контекст, связанный с войной России против Украины.

Посол Украины в Казахстане Виктор Майко заявлял, что Рожанская действовала законно, имея официальные полномочия от своего сына — отца ребенка. Омбудсмен Дмитрий Лубинец, со своей стороны, предупреждал казахстанского коллегу Артура Ластаева о рисках для безопасности и прав украинки в случае её передачи России.

Напомним, омбудсмен Дмитрий Лубинец ранее отметил, что Любовь Рожанскую фактически выманили в Казахстан обманным путем, вероятно, при участии ФСБ РФ.

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