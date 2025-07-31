Казахстан отказался от сотрудничества с Москвой для строительства АЭС

Казахстан договорился с Китаем о строительстве АЭС / © Associated Press

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После того, как российская государственная корпорация «Росатом» построит в Казахстане первую атомную электростанцию, строительство еще двух АЭС будет осуществлять компания из Китая.

О принятом решении сообщил в четверг, 31 июля, первый вице-премьер Казахстана Роман Скляр, передает издание Orda.kz.

По его словам, сейчас разрабатывается технико-экономическое обоснование и проектно-сметная документация проектов, поэтому называть стоимость строительства преждевременно.

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«Все вопросы по межправительственному соглашению, по форме сотрудничества находятся на стадии согласования, далее пройдет ратификация в парламенте», — отметил первый заместитель главы казахстанского правительства.

Специалисты Агентства по атомной энергетике Казахстана «прорабатывают места дислокации» будущих станций.

Чиновник не озвучил название китайской компании, которая реализует проект, однако предполагается, что контракт отдадут China National Nuclear Corporation (CNNC), которая ранее вместе с российским «Росатомом» возглавила консорциумы по строительству объектов на территории Казахстана.

Хотя Казахстан является крупнейшим в мире производителем урана, в этой стране до сих пор нет собственных АЭС. Запасы урана на его месторождениях составляют примерно 15% мировых и уступают лишь австралийским.

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Напомним, недавно произошла аварийная ситуация на Беларуской АЭС, которая строилась при содействии России. Второй энергоблок пришлось отключить от сети после срабатывания сигнализации.