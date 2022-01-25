Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан остались без света: что произошло

Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан остались без света: что произошло

Страны с советских времен связаны единой энергосистемой.

Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан остались без света: произошла авария в объединенной энергосистеме Центральной Азии.

Об этом сообщает издание ORDA.

Произошло аварийное разделение транзита "Север – Восток – Юг Казахстана". "Учитывая значительный аварийный дисбаланс, созданный энергосистемой Центральной Азии (Узбекистан, Кыргызстан), произошел набросок мощности на транзит электроэнергии 500 кВ "Север – Восток – Юг Казахстана", – сообщили в KEGOC (Казахстан).

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Следует отметить, что в Минэнерго Узбекистана называют причину отключения электричества в трех странах Центральной Азии из-за аварии в Казахстане. В свою очередь в Нурсултане заявляют, что напряжение в сети было спровоцировано "аварийным дисбалансом" в сетях соседних стран.

Следует отметить, что три страны с советских времен связаны единой энергосистемой. Ранее в нее входили также Туркменистан и Таджикистан, но они покинули ее в 2003 и 2009 годах соответственно.

На юге Казахстана блекаут произошел в Алматы, Шимкенте, Тарасе, Туркестанской области и близлежащих районах.

В Узбекистане остановлены аэропорт и метро в Ташкенте. Кроме того, в городе не работают светофоры. Власти опасаются коллапса на дорогах, поэтому просят людей не выезжать на личном транспорте.

Все аэропорты Узбекистана прекратили работу. В связи с отключением электроэнергии пассажиры не могут пройти осмотр. Некоторые самолеты улетают на запасные аэродромы. Впрочем, в настоящее время свет находится только в аэропорту города Навои, сообщила компания Uzbekistan Airports.

В Кыргызстане, в Бишкеке, аэропорт работает не в полном режиме. А во всем городе нет воды, потому что не работают насосные станции. Включение света также произошло в Оше и других городах.

Как сообщалось, в начале января в Пакистане произошло масштабное отключение электроэнергии, и без света остались жители столицы и крупных городов. По предварительной информации к аварии привело внезапное падение частоты переменного тока в национальной системе распределения электроэнергии с 50 до нуля. Но что стало причиной этого – неизвестно.

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