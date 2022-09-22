Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан запретили своим гражданам воевать в Украине

Это решение появилось сразу после оглашения Путиным частичной мобилизации в России.

Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан, входящие или входившие (Узбекистан до 2012 года) в Организацию Договора о коллективной безопасности, после объявления в РФ частичной мобилизации запретили своим гражданам воевать в Украине.

Об этом сообщает издание Anadolu.

Более того, за участие в войне против Украины там предусмотрена уголовная ответственность – от 5 до 10 лет заключения, возможна также конфискация имущества.

Так, отмечается, что посольство Кыргызстана в России 21 сентября сообщило своим гражданам, что за участие в боевых действиях на территории иностранных государств их ждет уголовная ответственность. Гражданам Кыргызстана, живущим в России и призывающим участвовать в любых военных действиях, советуют немедленно обращаться в дипломатическое представительство своей страны.

В свою очередь, посольство Узбекистана в РФ заявило, что предостерегает соотечественников от создания добровольческих батальонов и/или участия в боевых действиях на территории иностранных государств, за которые установлена уголовная ответственность до 10 лет лишения свободы.

Следует также сказать, что Казахстан и Кыргызстан являются членами ОДКБ, а Узбекистан в 2012 году вышел из организации. В состав ОДКБ также входят Россия, Беларусь, Армения и Таджикистан.

Напомним, что диктатор Владимир Путин 21 сентября объявил в России частичную мобилизацию и подписал соответствующий указ.

"Она касается только тех, кто находится в запасе и кто проходил службу в рядах Вооруженных сил РФ, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт... Мобилизационные мероприятия в РФ начнутся сегодня", — заявил глава Кремля.

Ранее эксперт объяснил, почему объявление всеобщей мобилизации в России будет значительным ударом по режиму Путина.

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