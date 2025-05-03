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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Казахстан запретил въезд российским пропагандистам и депутатам

Запрет был введен из-за оскорбительных заявлений.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Флаг Казахстана

Флаг Казахстана / © pixabay.com

Власти Казахстана отказали во въезде на свою территорию российскому историку Андрею Грозину, но отказались официально объяснить причины запрета.

Об этом информирует Deutsche Welle.

Источники издания в Казахстане сообщили, что запрет на въезд для Грозина связан с его оскорбительными заявлениями в адрес страны.

«Грозин, видимо, забыл, как заявлял о сложившемся плохом имидже Токаева, за которого к власти якобы пришли так называемые нацики. из казахских чиновников.

Кроме того, собеседник заявил, что в Казахстане есть список граждан РФ, которым запрещен въезд на территорию страны. В частности, этот запрет касается пропагандистов Тины Канделаки, Тиграна Кеосаяна, Александра Дугина, Никиты Мендковича. Также в Казахстан не могут попасть депутаты российской Госдумы Евгений Федоров, Вячеслав Никонов и Петр Толстой, Константин Затулин и экс-глава МИД РФ Евгений Примаков.

Такой перечень достаточно велик и «во многом формируется на основе заявлений негативного характера в адрес Казахстана, появившихся в публичном пространстве».

Ранее сообщалось, что в граничащей с Россией Западно-Казахстанской области местные жители обнаружили беспилотный летательный аппарат, похожий на российский «Шахед».

Мы ранее информировали, что российский пропагандист и военный преступник Захар Прилепин предложил Кремлю захватить страны бывшего СССР, в частности, Узбекистан.

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