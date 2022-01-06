Казахское телевидение показало видео из Алматы: что происходит в городе, который зачищают силовики

Казахское телевидение показало видео из Алматы: что происходит в городе, который зачищают силовики

На видео cлышна стрельба.

Казахское телевидение опубликовало видео из Алматы, где силовики проводят зачистку улиц.

В МВД Казахстана сообщили, что в Алматы правоохранители начали зачистку улиц и задержали около двух тысяч митингующих.

Ранее власти сообщали, что в столкновениях пострадали более тысячи человек, 400 из них госпитализированы. Также сообщалось о гибели в Алматы 13 силовиков. В настоящее время в городе полиция проводит зачистку, задержано около двух тысяч человек.

В то же время, глава независимого координационного штаба протестов, оппозиционный политик Жасарал Куанишалин утверждает, что "во время протестов в Алматы погибли по меньшей мере 30 демонстрантов".

Напомним, утром 6 января стало известно, что в Казахстан отправлены "миротворцы" от стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОКГБ).

Несколько дней подряд в Казахстане продолжались протесты из-за цены на газ. В некоторых городах полиция жестоко задерживала митингующих. Жесточайшие стычки произошли 5 января, когда в стране начали орудовать мародеры.

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения на территории всей страны, а также обратился в ОДКБ с просьбой о военной поддержке.

Что происходит в Казахстане – читайте в материале ТСН.ua.