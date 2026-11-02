ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
272
Время на прочтение
2 мин

Каждая четвертая избирательница Трампа разочаровалась в нем: что показал новый опрос

В преддверии выборов в Конгресс Дональд Трамп столкнулся с неожиданной проблемой среди своего электората. Часть американок, поддержавших его в 2024 году, теперь меняют свое отношение к президенту.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Популярность Дональда Трампа среди женщин резко упала перед выборами в Конгресс. Каждая четвертая американка, голосовавшая за него в 2024 году, теперь недовольна его политикой.

Об этом сообщает Bild.

Согласно опросу Reuters/Ipsos от 19 октября, Демократическая партия сейчас опережает республиканцев среди женщин-избирателей на 18%. Для сравнения, на выборах в 2024 году этот разрыв составил лишь 8%.

В этой связи бывший директор по коммуникациям Республиканской партии Тара Сетмайер ожидает, что за демократов может проголосовать рекордное за последние десятилетия количество женщин.

Подобный рост отрыва последний раз фиксировался в 2018 году во время первого президентского срока Трампа, когда республиканцы по итогам промежуточных выборов потеряли контроль над Палатой представителей. В этот раз последствия могут быть еще более серьезными, ведь под угрозой оказалось большинство республиканцев в обеих палатах Конгресса — Палате представителей и Сенате.

По данным института Bellwether Research, американки недовольны отдельными решениями Трампа. В частности почти две трети женщин выступают против введенных им торговых пошлин, а 68% негативно оценивают строительство огромного бального зала в Белом доме. Поэтому поддержка снижается даже среди традиционного электората — 47% белых женщин теперь предпочитают Демократическую партию.

В то же время эксперты призывают относиться к этим данным с осторожностью из-за возможной погрешности опросов. К примеру, два года назад перед выборами опрос NBC показывал, что Трамп отстает от Камалы Харрис на 16%, однако во время голосования реальный разрыв составил всего 8%.

В частности, социолог Фрэнк Лунц из Luntz Global высказал предположение, что опросы могут не учитывать часть сторонников Трампа, которые традиционно скептически относятся к социологическим опросам.

Выборы в Конгресс США — последние новости

Напомним, уже завтра, 3 ноября, в США пройдут выборы в Конгресс и выборы губернаторов в части штатов. Борьба между республиканцами и демократами стала очень острой — с грязными атаками и перераспределением избирательных округов. В центре этих политических манипуляций оказалась и Украина.

Также мы писали, что в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США Дональд Трамп все больше сосредотачивается на внутренних экономических проблемах. Его стремление снизить цены на горючее и договориться с Россией создает новые риски для Украины.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie