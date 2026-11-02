Каждая четвертая избирательница Трампа разочаровалась в нем: что показал новый опрос

Дональд Трамп / © Associated Press

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Популярность Дональда Трампа среди женщин резко упала перед выборами в Конгресс. Каждая четвертая американка, голосовавшая за него в 2024 году, теперь недовольна его политикой.

Об этом сообщает Bild.

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Согласно опросу Reuters/Ipsos от 19 октября, Демократическая партия сейчас опережает республиканцев среди женщин-избирателей на 18%. Для сравнения, на выборах в 2024 году этот разрыв составил лишь 8%.

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В этой связи бывший директор по коммуникациям Республиканской партии Тара Сетмайер ожидает, что за демократов может проголосовать рекордное за последние десятилетия количество женщин.

Подобный рост отрыва последний раз фиксировался в 2018 году во время первого президентского срока Трампа, когда республиканцы по итогам промежуточных выборов потеряли контроль над Палатой представителей. В этот раз последствия могут быть еще более серьезными, ведь под угрозой оказалось большинство республиканцев в обеих палатах Конгресса — Палате представителей и Сенате.

По данным института Bellwether Research, американки недовольны отдельными решениями Трампа. В частности почти две трети женщин выступают против введенных им торговых пошлин, а 68% негативно оценивают строительство огромного бального зала в Белом доме. Поэтому поддержка снижается даже среди традиционного электората — 47% белых женщин теперь предпочитают Демократическую партию.

В то же время эксперты призывают относиться к этим данным с осторожностью из-за возможной погрешности опросов. К примеру, два года назад перед выборами опрос NBC показывал, что Трамп отстает от Камалы Харрис на 16%, однако во время голосования реальный разрыв составил всего 8%.

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В частности, социолог Фрэнк Лунц из Luntz Global высказал предположение, что опросы могут не учитывать часть сторонников Трампа, которые традиционно скептически относятся к социологическим опросам.

Выборы в Конгресс США — последние новости

Напомним, уже завтра, 3 ноября, в США пройдут выборы в Конгресс и выборы губернаторов в части штатов. Борьба между республиканцами и демократами стала очень острой — с грязными атаками и перераспределением избирательных округов. В центре этих политических манипуляций оказалась и Украина.

Также мы писали, что в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США Дональд Трамп все больше сосредотачивается на внутренних экономических проблемах. Его стремление снизить цены на горючее и договориться с Россией создает новые риски для Украины.

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