"Каждая демократическая страна имеет на это право": Столтенберг о вступлении Украины в НАТО

Двери НАТО остаются открытыми для любой демократической страны.

Об этом на брифинге 30 сентября заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос, есть ли возможность ускоренной процедуры предоставления Украине членства Альянса.

"Каждая демократическая страна в Европе имеет такое право подавать на членство и мы уважаем это право. Мы снова и снова говорим, что НАТО остается открытым и мы это за последние годы показывали. Союзники НАТО встретились в Мадриде и тогда тоже было сделано четкое заявление, что мы поддерживаем право Украины выбирать свой путь и решать в какие оборонные альянсы вступать. Конечно, решение об этом членстве должно приниматься всеми 30 членами. Это консенсусное решение", — отметил он.

По его словам, сейчас главное внимание НАТО сейчас состоит в немедленной поддержке Украины для защиты от вторжения РФ.

"Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы оказывать прямую поддержку Украине, помогать Украине защищаться от российского вторжения и это основная цель стран-союзников НАТО", — подчеркнул Столтенберг.

Напомним, что президент Владимир Зеленский, что Украина 30 сентября подала заявку на вступление в НАТО по ускоренному порядку.