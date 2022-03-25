Каждая пятая компания в России сократила или отправила работников в простой

37,5% компаний в течение последнего месяца теряют выручку и клиентов.
Каждая пятая российская компания (20%) сократила или отправила в простой своих работников на фоне стартовавшего в феврале 2022 года кризиса после вторжения России в Украину.
Об этом со ссылкой на результаты опроса "Актион Бухгалтерия" пишет Forbes.
Так, около 11% российских компаний уволили или отправили в простой менее 10% штата, 6,3% компаний – от 10% до 30% своих работников, а 2,8% – от 50% до 100% штата.
Более трети опрошенных компаний (37,5%) сообщили, что за последний месяц теряют выручку и клиентов, а 19% – теряют поставщиков.
У 31,2% опрошенных компаний выручка с конца февраля упала незначительно – не более чем на 10-25% от показателей предыдущих месяцев. Около 29% предпринимателей констатировали снижение выручки на 25-50%. В 13,7% компаний выручка упала более чем на 50%, а 3,5% опрошенных заявили, что совсем приостановили работу.
Чтобы сохранить бизнес, 17,5% компаний вынужденно сокращают расходы, 6,7% меняют логистику.
Тем временем правительство Украины призвало предпринимателей с запада государства возобновлять привычную работу. Прежде всего, это касается малого и среднего бизнеса. В Черновцах и Львове большинство магазинов и заведений питания, которые после российского вторжения закрылись, сейчас снова работают.
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