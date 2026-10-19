Каждому ребенку по акции SpaceX: Маск анонсировал масштабную инициативу

Илон Маск / © Associated Press

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Американский миллиардер Илон Маск заявил, что в следующем году планирует подарить каждому ребенку в США по одной своей акции SpaceX.

Об этом он написал 19 октября в соцсети X.

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«В следующем году я подарю по одной своей акции SpaceX каждому ребенку в Америке», — заявил Маск.

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Он добавил, что это должно стать первой из ряда подобных инициатив, однако не объяснил, как именно будет происходить передача акций и кто будет иметь право их получить.

По данным Бюро переписи населения США за 2024 год, в стране проживает около 73 млн детей в возрасте до 18 лет. AFP подсчитало, что при нынешней оценке акций SpaceX реализация такого обещания могла бы стоить более 10 млрд долларов.

Что предшествовало заявлению Маска

Незадолго до этого компания Anthropic, работающая в сфере искусственного интеллекта, объявила о намерении передать 5% своих акций в «фонд общественного блага».

Маск отреагировал на это заявление и предложил другой подход.

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«Рекомендую передать акции непосредственно общественности», – написал он.

После этого предприниматель и объявил о намерении раздать акции SpaceX американским детям.

Напомним, ранее Дональд Трамп пообещал, что каждый совершеннолетний гражданин США может получить единовременную выплату в размере 5000 долларов, если по итогам ноябрьских промежуточных выборов Республиканская партия удержит большинство в Палате представителей и Сенате.

Илон Маск: последние новости

Ранее сообщалось, что украинские военные столкнулись с ограничениями в работе Starlink и его военной версии Starshield. Терминалы переставали работать на платформах, двигавшихся со скоростью более 160 км/ч, что влияло на использование части ударных дронов и средств ПВО.

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Илон Маск заявил, что украинские военные используют именно Starshield, а решение об ограничениях этой системы принимают американские власти.

«Системы Starshield принадлежат правительству США и контролируются им. Какие-либо ограничения скорости или использования определяются американскими военными и, наконец, президентом США», — сказал Маск.

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